Van Persie ontkent zware knieblessure en hoopt over drie weken fit te zijn

De 34-jarige Van Persie raakte donderdag als invaller geblesseerd bij zijn rentree in Oranje in de verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk (4-0). Hij speelde het duel wel uit.

Fenerbahçe liet weten dat de aanvaller de voorste band van zijn linkerknie had ingescheurd en dat er nog niets duidelijk was over de herstelduur. Van Persie zelf meldt niets over de ernst van de blessure en zegt alleen dat hij over drie weken weer fit hoopt te zijn.

"Ik betreur dat de berichtgeving over mijn blessure tot stand is gekomen zonder mijn toestemming en goedkeuring", aldus Van Persie.

"Ik heb een knieblessure waarvoor een hersteltijd van drie weken staat. Dat is de conclusie van diverse hoog aangeschreven kniespecialisten, gebaseerd op scans, tests en het feit dat ik de wedstrijd uitspeelde nadat ik de blessure opliep."

Twee jaar

In het verloren duel met Frankrijk in het Stade de France maakte Van Persie na bijna twee jaar afwezigheid zijn rentree in het shirt van het Nederlands elftal.

De voormalig speler van Feyenoord, Arsenal en Manchester United werd onder Dick Advocaats voorganger Danny Blind voortdurend buiten de selectie gehouden.

Door zijn blessure deed Van Persie zondag niet mee in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Bulgarije (3-1), waardoor Oranje nog kans heeft op een WK-ticket. Doordat Zweden ruim van Wit-Rusland won (0-4), is die kans echter wel geslonken.

Van Persie werd deze zomer veelvuldig gelinkt aan een terugkeer naar Feyenoord en trainer Giovanni van Bronckhorst liet weten de aanvaller graag aan te trekken, maar tot een overgang kwam het niet.