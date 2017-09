Atletico-trainer Simeone verlengt contract toch weer tot medio 2020

Dat meldt Atletico dinsdag op de site van de club.

De 47-jarige Simeone zit sinds december 2011 op de bank bij 'Los Colchoneros', de club waarvoor hij tussen 2003 en 2005 ook als speler actief was.

Atletico meldt trots dat bij de "Europese elite" alleen Arsenal-manager Arsène Wenger langer onafgebroken trainer is bij zijn club. De 67-jarige Fransman is al bijna 21 jaar eindverantwoordelijk bij de 'Gunners'.

Simeone, 106-voudig Argentijns international, heeft Atletico de afgelopen zes seizoenen naar veel successen geleid. De Spaanse topclub won in 2012 de Europa League en de Europese Super Cup, in 2013 de Spaanse beker, in 2014 zijn tiende landskampioenschap en in 2014 de Spaanse Super Cup.

Bovendien stond Atletico in 2014 en 2016 in de Champions League-finale. Beide keren was Real Madrid te sterk voor de stadgenoot.

Inkorten

Simeone en Atletico zorgden vorig jaar september nog voor gefronste wenkbrauwen in de voetbalwereld door de tot medio 2020 doorlopende verbintenis van de trainer met twee jaar in te korten.

Simeone benadrukte toen al dat dat niet betekende dat hij wilde vertrekken uit Madrid, of dat de club afscheid van hem wilde nemen.

"In de komende twee jaar kunnen we het contract altijd weer verlengen, als ze niet van me af willen", zei de Argentijn een jaar geleden, zonder een reden te geven voor de opmerkelijke 'inkorting'. "Dit was nu de beste beslissing voor de club en voor het team."

Atletico Madrid staat na de eerste twee speelrondes vierde in de Primera Divison met vier punten. In de Champions League is de club ingedeeld in groep C met Chelsea, AS Roma en Qarabag FK uit Azerbeidzjan.

