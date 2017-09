Ceferin wil samen met clubs zorgen voor 'eerlijkere' Champions League

"Laten we eerlijk zijn met elkaar: de grootste uitdaging in het voetbal in de komende jaren is het sportieve evenwicht", aldus Ceferin in een toespraak voor de vergadering van de ECA, de belangenvereniging van Europese clubs.

"Hoe kunnen we het voetbal in Europa blijven ontwikkelen en voorkomen dat het gapende gat tussen de meest machtige clubs en de rest steeds groter wordt? Dat is de belangrijkste vraag. Ik ben een pragmaticus; ik sta open voor elke suggestie die goed kan zijn voor het Europese voetbal."

De 49-jarige Ceferin, die vorig jaar september Michael van Praag versloeg in de strijd om het voorzitterschap van de UEFA, heeft het verkleinen van de kloof tussen rijke en arme clubs een prioriteit genoemd sinds zijn aantreden.

Ceferin sprak de afgelopen maanden met de ECA over maatregelen als een salarisplafond, het inperken van de grootte van selecties en de hervorming van het transfersysteem. "Als dat de richting is die we op moeten, dan doen we dat", stelde de UEFA-voorzitter in zijn toespraak.

Superclubs

De Sloveense advocaat is voor het doorvoeren van hervormingen echter voor een groot deel afhankelijk van de bereidwilligheid van de negen 'superclubs' Real Madrid, FC Barcelona, Bayern München, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool en Paris Saint-Germain.

Zij dreigden vorig jaar al om uit de Champions League te stappen om een eigen 'Super League' op te starten. De UEFA besloot vervolgens om de grote landen een extra Champions League-deelnemer te geven vanaf het seizoen 2018/2019. Dit gaat ten koste van de kleine landen als Nederland.

De ECA is momenteel bijeen in Genève. Dinsdag werd Juventus-president Andrea Agnelli gekozen als opvolger van voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. De president van Bayern München, voorzitter van de ECA sinds de oprichting in 2008, besloot vorige maand dat hij zich niet herkiesbaar zou stellen.