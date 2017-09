Barcelona-voorzitter niet bezorgd over contractverlenging Messi

"Het contract is helemaal akkoord en getekend", zegt Bartomeu dinsdag in de Catalaanse krant Sport. "Wat nog ontbreekt is dat 'Leo' arriveert en we de officiële foto en het officiële tekenmoment hebben."

Op 5 juli kondigde FC Barcelona aan de tot medio 2018 lopende verbintenis van de 30-jarige Messi met drie jaar verlengd te hebben, met een optie op nog een seizoen. Dat nieuws volgde op maandenlange gesprekken over contractverlenging.

De sterspeler van Barça was op dat moment in Argentinië, waar hij eind juni in het huwelijk trad met zijn jeugdliefde Antonella Roccuzzo. Sindsdien hebben Barcelona en Messi volgens Bartomeu nog geen goed moment gevonden om de Argentijn voor het oog van de camera's een handtekening te laten zetten.

"Maar het contract is al geldig vanaf 30 juni, toevallig ook de datum van zijn bruiloft", aldus de voorzitter. "Er zijn geen problemen, het gaat echt alleen om het protocol van de ondertekening. We zijn relaxed."

Geruchten

In Spaanse media verschenen de laatste weken geruchten dat Messi niet blij zou zijn met de transferzomer van Barcelona en dat de contractverlenging daarom vertraagd is.

De Catalanen verloren aanvaller Neymar voor een recordbedrag van 222 miljoen euro aan Paris Saint-Germain. Als vervanger kwam Ousmane Dembélé voor minimaal 105 miljoen euro en maximaal 147 miljoen euro van Borussia Dortmund, maar Barcelona greep naast Liverpool-spelmaker Philippe Coutinho.

"Fans hoeven niet bezorgd te zijn", benadrukt Bartomeu. "Er zijn veel geruchten, maar ze kunnen kalm blijven. We hebben alleen wat problemen gehad om een goed moment te vinden om de contractverlenging helemaal officieel te maken."

"Eerst had Messi zijn bruiloft, daarna ging hij naar Japan, daarna hadden we als club een tour door de VS, toen was er de Super Cup, de start van de competitie... Maar we zullen een goed moment vinden. Binnen een maand? Ik hoop het."

Messi is momenteel op pad met het Argentijnse elftal, dat in de nacht van dinsdag op woensdag in eigen huis een WK-kwalificatieduel speelt met Venezuela. Barcelona vervolgt de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen stadgenoot Espanyol.

