Captain Van den Berg bedankt voorlopig voor Oranjevrouwen

Nederland pakte knap de Europese titel, maar Van den Berg raakte tijdens het toernooi haar basisplaats kwijt doordat bondscoach Sarina Wiegman koos voor Stefanie van der Gragt. Sherida Spitse nam de aanvoerdersband over.

"Voor mij persoonlijk was het heel dubbel. Ik heb het zwaar gehad met de onverwachte teleurstelling", schrijft de 27-jarige Van den Berg dinsdag op social media.

"Ik vind dat je altijd dingen moet doen en keuzes moet maken waar je gelukkig van wordt en dus heeft dat me doen besluiten om op dit moment een break te nemen van Oranje. Een moeilijk maar weloverwogen besluit."

Van den Berg sluit niet helemaal uit dat ze weer terugkeert. "De teleurstelling en pijn hoop ik op deze manier te kunnen verwerken en een plekje te geven. Hoe lang ik hiervoor nodig ga hebben, zal de tijd leren."

2010

Van den Berg, die onder contract staat bij het Engelse Reading, debuteerde eind 2010 in het shirt van Oranje en kwam sindsdien tot 90 interlands. Ze scoorde daarin zes keer.

Op het EK begon de captain tegen Noorwegen en Denemarken nog in de basis, maar ze werd in beide groepsduels gewisseld. In de wedstrijden die volgden moest ze genoegen nemen met een reserverol.

In de met 4-2 gewonnen finale tegen Denemarken in Enschede kwam Van den Berg vlak voor tijd in het veld. Bij de uitreiking van de beker liftte ze de trofee samen met collega-aanvoerder Spitse.

Van den Berg begon haar clubcarrière bij ADO Den Haag, waarna ze speelde voor het Zweedse Vittsjo GIK, het Noorse LSK Kvinner FK en het Engelse Liverpool voordat ze bij Reading tekende.

Zonder Van den Berg oefent Oranje op 15 september tegen Denemarken. Een maand later start de ploeg van coach Wiegman de WK-kwalificatie tegen Noorwegen.