Löw blij met 'herstel' Duitse fans bij ruime zege op Noorwegen

Een aantal Duitse fans zorgde vrijdag tot afschuw van Löw in het uitduel met Tsjechië (1-2 zege) nog voor opschudding door nazileuzen aan te heffen en Duits international Timo Werner te beledigen.

"We hebben hier in Stuttgart gezien hoe mooi voetbal kan zijn en hoeveel plezier het kan geven", zei de 57-jarige Löw na de ruime overwinning op de Noren in de Mercedes-Benz Arena.

"Vanaf het begin heerste er een geweldige sfeer. Er was heel veel publiek dat iedere speler van onze ploeg steunde. Dat zag je terug in ons spel."

RB Leipzig-spits Werner nam tegen Noorwegen 'wraak' door twee keer te scoren voor zijn land. De overige doelpunten kwamen op naam van Mesut Özil, Julian Draxler, Leon Goretzka en Mario Gomez.

Beschamend

Löw was vooral blij voor Werner. "Timo kwam als jonge VfB Stuttgart-speler al tot meer dan honderd Bundesligaduels en geeft al meer dan drie jaar alles voor het Duitse elftal", aldus de bondscoach.

"Wat er in Tsjechië gebeurde vond ik echt beschamend. Timo speelt voor Duitsland en is al heel belangrijk geweest. Vandaag was het gelukkig anders en werd hij echt gesteund door het publiek."

Löw zag tot zijn tevredenheid dat Duitsland mede door de goede sfeer een stuk beter speelde dan vrijdag tegen Tsjechië in Praag. "In de eerste helft combineerden we briljant en kregen we veel kansen", constateerde hij. "Er was een andere beleving bij het team. We zetten veel druk, dat miste ik in Tsjechië."

"De doelpunten die vielen waren onvermijdelijk. In de tweede helft probeerden we het hoge tempo vast te houden en geen kansen weg te geven. Al met al was het een geweldige avond."

Door de winst tegen Noorwegen is Duitsland nog een punt verwijderd van een WK-ticket. In het eerstvolgende duel in groep C van de WK-kwalificatie is Noord-Ierland op donderdag 5 oktober de tegenstander.