Eriksen draagt met doelpunt bij aan zege Denemarken in WK-kwalificatie

De oud-Ajacied was in de eerste helft uit een vrije trap verantwoordelijk voor de 1-2. Ruslan Koryan had Armenië al vroeg op voorsprong gezet, maar Thomas Delaney maakte na een kwartier met een kopbal gelijk.

Die middenvelder van Werder Bremen was in de tweede helft ook verantwoordelijk voor de 1-3. In blessuretijd kopte hij zelfs zijn derde van de avond binnen.

Bij de Denen stond Feyenoord-spits Nicolai Jörgensen in de basis. Lasse Schöne van Ajax viel in de tweede helft in.

Door de overwinning komt Denemarken in groep E op zestien punten uit acht duels. Dat zijn evenveel punten als Polen, dat later op maandag nog tegen Kazachstan speelt. Montenegro is derde met dertien punten.

