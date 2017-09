Duitsland en Engeland nog één punt verwijderd van WK

Duitsland was in Stuttgart met liefst 6-0 te sterk voor Noorwegen, dat vooral voor rust geen schijn van kans had. Door treffers van Mesut Özil, Julian Draxler en twee va Timo Werner leidde de thuisploeg in de eerste helft al met 4-0.

Invaller Leon Goretzka was vlak na rust verantwoordelijk voor het vijfde doelpunt. Mario Gomez voltooide het halve dozijn. Bij Duitsland bleef Ajacied Amin Younes het hele duel op de bank. AZ'er Jonas Svensson viel in bij de Noren.

Doordat groepsgenoot Noord-Ierland met 2-0 won van Tsjechië is Duitsland nog niet zeker van het WK. Een punt in het eerstvolgende duel volstaat. Noord-Ierland is zeker minimaal plek twee in groep C.

Engeland

Engeland had in groep F alle moeite met Slowakije, dat op Wembley brutaal de leiding nam via Stanislav Lobotka. Eric Dier en Marcus Rashford bezorgden Engeland alsnog de zege: 2-1.

Engeland heeft net als Duitsland nog één punt nodig. Slowakije is tweede in de groep, met slechts één punt meer dan Schotland en Slovenië.

Die landen wonnen hun duels eveneens. Schotland was Malta met 2-0 de baas, Slovenië klopte Litouwen met 4-0. Josip Ilicic maakte er twee voor de Slovenen. Hij werd in de slotfase vervangen door Vitesse-spits Tim Matavz.

Denemarken

In groep E was Denemarken eerder op maandag Armenië met 1-4 de baas en Polen volgde het voorbeeld enkele uren later. Het land won met 3-0 van Kazachstan en blijft koploper. Montenegro, dat Roemenië met 1-0 klopte, heeft net als Denemarken zestien punten.

Bij Polen was oud-Ajacied Arek Milik de maker van de 2-0. Kamil Glik had zijn land al op 1-0 gezet, Robert Lewandowski zorgde voor 3-0. Stevan Jovetic was bij Montenegro matchwinner.

Bij Denemarken was oud-Ajacied Christian Eriksen in de eerste helft uit een vrije trap verantwoordelijk voor de 1-2. Thomas Delaney maakte de drie overige Deense treffers. Bij de Denen stond Feyenoord-spits Nicolai Jörgensen in de basis. Lasse Schöne van Ajax viel in de tweede helft in.

Bekijk de uitslagen en de stand in de WK-kwalificatie