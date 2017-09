Hasselbaink vindt in Northampton Town nieuwe werkgever

De voormalig spits van het Nederlands elftal zat sinds zijn ontslag vorig seizoen bij Queens Park Rangers zonder club. Hij werd daar in november de laan uit gestuurd wegens tegenvallende prestaties.

De 45-jarige Hasselbaink krijgt de taak om Northampton de behoeden voor degradatie naar League Two. De 'Cobblers' staan momenteel onderaan in League One.

Volgens voorzitter Kelvin Thomas is Hasselbaink de beste kandidaat voor de positie. "Hij is een inspirerende leider die al successen op dit niveau heeft gekend. Na gesprekken met mensen die met Jimmy hebben gewerkt, zijn we ervan overtuigd dat hij iemand is die het potentieel van ons team naar boven kan laten komen."

Voor Hasselbaink wordt het zijn vierde club als hoofdtrainer. Hij begon zijn loopbaan bij Royal Antwerp, waarna hij Burton Albion en QPR onder zijn hoede had.