Nieuwe raad van commissarissen KNVB officieel geïnstalleerd

Naast Smit nemen Elsemieke Havenga-Hillen, Han Berger, Niek Jan van Kesteren en Erik Mulder zitting in de rvc, die toezicht moet houden op de strategie en het beleid van de sectie betaald voetbal binnen de KNVB.

Eerste taak van de rvc wordt het benoemen van een nieuwe directeur betaald voetbal. Daarvoor is Eric Gudde voorgedragen, die binnenkort afscheid neemt als algemeen directeur van Feyenoord.

"Ik heb een paar goede gesprekken met hem gehad", aldus Smit. "Want als we niet op één lijn hadden gezeten, dan had ik niet aan deze functie hoeven te beginnen." De bedoeling is dat Gudde op 7 november aan de slag gaat.

Smit is voor een periode van drie jaar benoemd. Dat is één jaar minder dan de andere rvc-leden. Dat is om te voorkomen dat hij op hetzelfde moment aftreedt als de nieuwe directeur betaald voetbal.

Expertise

Jean Paul Decossaux, de interim-directeur betaald voetbal, zegt op de website van de bond blij te zijn met het nieuwe team. "Een mooie combinatie van expertise en ervaring waarmee we samen een stevige stap op weg naar een vernieuwde en stabiele KNVB kunnen gaan zetten. Mijn collega's en ik kijken uit naar de samenwerking."

Smit zegt zeer vereerd te zijn met de benoeming. "We zullen het vertrouwen in ons niet beschamen, alle noodzakelijke expertise is in de rvc aanwezig om een goede toezichthouder op KNVB betaald voetbal te zijn."

Smit, die Heracles negentien jaar leidde, heeft zichzelf voorgenomen het imago van de KNVB te verbeteren. "Ik ben voorstander van een transparante organisatie waar geen ruimte is voor achterkamertjes. Daarnaast is het belangrijk dat de KNVB er is voor de prof- en amateurclubs. Nu horen jullie mij even, maar straks als toezichthouder is dat niet meer het geval."

De KNVB is al enige tijd op zoek naar een nieuwe directeur betaald voetbal. Aanvankelijk zou Gijs de Jong de in augustus 2016 vertrokken Bert van Oostveen opvolgen als directeur, maar zijn benoeming werd opgeschort na kritiek van een meerderheid van de clubs uit de Eredivisie.