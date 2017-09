Duitsland in verlegenheid gebracht door nazileuzen supporters

Duitse media hadden gemeld dat een deel van de meegereisde fans nationaalsocialistische liedjes had gezongen, dat er 'Sieg Heil' was geroepen en dat Werner door zijn eigen fans was uitgescholden.

In Duitsland is daarop met afschuw gereageerd. Bondscoach Joachim Löw veroordeelde het gedrag van "deze chaoten, die het imago van Duitsland in het buitenland beschadigen".

Reinhard Grindel, de voorzitter van de Duitse voetbalbond DFB, wil nu een scherpere controle bij de kaartverkoop. "We moeten met de Europese voetbalbonden gaan praten over hoe we dat beter kunnen reguleren", aldus Grindel in magazine Kicker.

Dynamo Dresden

Het ging in Praag om zo'n 200 fans die zich misdroegen, van wie een aantal is geïdentificeerd als aanhanger van Dynamo Dresden. Dat zou de uitingen richting Werner, die speelt voort aartsrivaal RB Leipzig, verklaren. "Hun gedrag heeft niets met fancultuur te maken", zei Grindel.

De Tsjechische politie heeft geen aanhoudingen verricht. Ik hoor dit nu voor het eerst", luidde een verklaring van een woordvoerder. Hij kon nog niet zeggen of er een onderzoek gaande is. Ook de UEFA heeft officieel nog geen onderzoek ingesteld.

Duitsland won het duel in Praag met 1-2 en zette daarmee een grote stap naar het WK.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de WK-kwalificatie