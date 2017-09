Tottenham Hotspur schrijft Janssen niet in voor Champions League

Janssen moet op de spitspositie Harry Kane, Son Heung-min en Fernando Llorente voor zich dulden. Laatstgenoemde werd donderdag op de slotdag van de zomerse transferperiode overgenomen van Swansea City.

Janssen kwam in de openingsweken van dit seizoen amper aan spelen toe. Hij mocht alleen een minuut meedoen in de met 1-2 verloren competitietopper tegen Chelsea.

De vijftienvoudig Oranje-international verhuisde vorig jaar voor zo'n twintig miljoen euro van AZ naar Tottenham Hotspur, maar hij slaagde er in zijn debuutseizoen op White Hart Lane nauwelijks in te te overtuigen.

Janssen maakte weliswaar in 27 Premier League-wedstrijden zijn opwachting, maar wist daarin slechts twee keer het net te vinden.

Janssen stond zondag nog negentig minuten binnen de lijnen tijdens het met 3-1 gewonnen WK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal met Bulgarije in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

Costa

Chelsea maakt in de groepsfase van de Champions League geen gebruik van de diensten van Diego Costa. De 28-jarige Spaanse aanvaller leeft al tijden in onmin met de club.

Costa verblijft nog steeds in zijn geboorteland Brazilië, nadat hij eerder deze zomer per sms van coach Antonio Conte te horen kreeg dat hij niet meer nodig is bij de kampioen van Engeland.

Costa, die weigert mee te trainen met de reserves van Chelsea en daarom al een fikse boete heeft gekregen, stelde drie weken geleden dat de Londenaren hem ervan weerhouden om terug te keren bij zijn oude werkgever Atletico Madrid omdat de 'Blues' een beter bod hopen te krijgen van een andere club.

Chelsea en Atletico Madrid zijn opmerkelijk genoeg bij elkaar ingedeeld in poule C. Op 27 september kruisen beide ploegen op Stamford Bridge voor het eerst de degens, waarna op 22 november de return in Estadio La Peineta op het programma staat.