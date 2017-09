Spaanse La Liga eist onderzoek UEFA naar Manchester City

De UEFA kondigde vorige week aan Paris Saint-Germain financieel onder de loep te nemen. Die Franse club is eigendom van geldschieters uit Qatar, terwijl Manchester City eigenaars heeft uit Abu Dhabi.

Deze twee clubs zouden volgens de Spaanse La Liga in strijd handelen met de regels van Financial Fair Play, die in het leven zijn geroepen om de Europese clubs financieel gezond te houden.

PSG en Manchester City verpesten de markt met dure spelersaankopen die betaald worden met staatsgeld, schrijft La Liga-president Javier Tebas maandag in een brief aan de UEFA. "Dit zorgt voor scheefgroei in de Europese competitie en brengt de voetbalindustrie onherstelbare schade toe'', aldus de verklaring.

De UEFA zegt in een reactie tegen de BBC dat er "geen onderzoek loopt naar Manchester City en de Financial Fair Play. Berichten over zo'n onderzoek zijn niet waar."

Neymar

Paris Saint-Germain spande deze zomer de kroon op de transfermarkt door 222 miljoen euro te betalen aan FC Barcelona voor Neymar.

De club rondde kortgeleden ook de komst van Kylian Mbappé (AS Monaco) af, waarmee op termijn nog eens 180 miljoen euro is gemoeid. PSG is sinds 2011 in handen van Qatar Sports Investments.

Manchester City's besteedde meer dan 220 miljoen euro aan nieuwe spelers, onder wie Benjamin Mendy (AS Monaco) en Kyle Walker (Tottenham Hotspur). City is sinds 2008 eigendom van de Abu Dhabi United Group.