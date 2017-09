Gullit betuigt in gesprek met Advocaat spijt over 'kleedkamervideo'

"Ik vond het geen handige actie van Ruud, dat heb ik hem gezegd en daarmee is de kous af", zegt Advocaat maandag op de site van de KNVB. "Er is geen enkel probleem tussen Ruud en mij. We laten het achter ons."

Gullit plaatste vlak na het WK-kwalificatieduel in de Arena een kort filmpje op zijn social media-kanalen met beelden uit de kleedkamer en sprak daarbij van een "fantastische wedstrijd".

Advocaat werd bij zijn interview voor de camera van de NOS geconfronteerd met de beelden en de trainer was allesbehalve blij. "Het is heel vreemd dat mijn assistent zoiets doet en ik zal hem daar ook op aanspreken", zei hij.

Volgens de KNVB heeft dat gesprek zondagavond nog plaatsgevonden. "Ik heb dat filmpje gemaakt in mijn enthousiasme, achteraf had ik dat niet moeten doen", zegt Gullit. "En daarmee zetten we er een streep onder."

Oranje

Door de 3-1 zege op Bulgarije steeg het Nederlands elftal naar de derde plek in groep A van de Europese WK-kwalificatie.

De ploeg van Advocaat en Gullit, die sinds begin juni samen op de bank zitten bij Oranje, heeft vier punten achterstand op koploper Frankrijk en drie op nummer twee Zweden.

Oranje vervolgt de WK-kwalificatie op 7 oktober met een uitwedstrijd tegen Wit-Rusland. Drie dagen later staat het waarschijnlijk allesbeslissende thuisduel met Zweden op het programma.