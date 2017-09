Belgische bondscoach 'kan niet trotser zijn' na snelle WK-kwalificatie

De Spaanse oefenmeester besefte wel dat zijn ploeg donderdag over geluk niet te klagen had in het met 1-2 gewonnen uitduel met Griekenland.

"Ik vind dat we grote stappen gezet hebben op vlak van mentaliteit. Dit was precies wat ik wilde zien: een wedstrijd die zich afspeelde buiten hun comfort zone, maar die ze toch winnen. Zo’n mentaliteit, dat is de enige manier om deze generatie zijn potentieel te laten vervullen. Daarom kan ik niet trotser zijn", aldus Martinez in de catacomben van het Georgios Karaiskakisstadion tegenover Het Nieuwsblad.

België had het in Piraues in met name de eerste helft zeer lastig tegen de stugge Grieken. Pas in het laatste kwartier wisten de bezoekers de wedstrijd bij de hand te nemen en dat leverde door treffers van Jan Vertonghen en Romelu Lukaku prompt de overwinning op.

"Ik denk dat het duidelijk was dit geen goede wedstrijd was van ons", zei Martinez met gevoel voor understatement. "Onze eerste helft was waarschijnlijk de slechtste die we gedurende de hele campagne gespeeld hebben. We misten onze gebruikelijke finesse."

"Maar daar ging het vandaag helemaal niet om, om goed spelen. We kwamen hier om te winnen, de manier waarop maakte niet uit."

Gefrustreerd

Volgens Martinez vielen er in de rust harde woorden in de Belgische kleedkamer. "De spelers waren gefrustreerd omdat wat ze tegen Gibraltar wel goed gedaan hadden, vandaag niet lukte. Ik heb karakter gezien, heb gezien dat ze elkaar erbovenop hielpen. Zij wisten dat ze wilden winnen."

Martinez weigert ondanks de vroegtijdige kwalificatie de polonaise te gaan lopen. "Over enkele weken is misschien het enige wat de buitenwereld onthoudt dat wij ons als eerste in Europa via de voorrondes wisten te plaatsen voor het WK, maar intern zal hetgene wat we van deze wedstrijd onthouden vooral de manier waarop zijn. Met de wil om te winnen, het verlangen om met het hart te spelen."