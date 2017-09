Wijnaldum vindt niet dat Oranje iets heeft rechtgezet tegen Bulgaren

"We hebben de Fransen geen tegenstand kunnen bieden en hebben dan ook kansloos van ze verloren. Je kan nu ook niet gaan zeggen dat we door deze overwinning iets recht hebben gezet. Alleen de drie punten telden. Hoe we die pakten, maakte even niet uit", zei Wijnaldum in de catacomben van de Johan Cruijff Arena.

De situatie werd er in de op twee na laatste speelronde van de Europese WK-kwalificatiezone niet veel beter op voor Oranje. De nummer twee in poule A Zweden won met liefst 0-4 van Wit-Rusland, waardoor de ploeg van bondscoach Dick Advocaat een achterstand van drie punten en zes doelpunten moet goedmaken op de Scandinaviërs om in elk geval deel te kunnen nemen aan de play-offs.

"Toen we in de kleedkamer hoorden dat Zweden met 0-4 had gewonnen, gaf dat wel een vervelend gevoel", aldus Wijnaldum. "We hebben er alles aan gedaan om zo dik mogelijk te winnen van Bulgarije. We worden eigenlijk gestraft voor de wedstrijd van donderdag."

En dus beseft Wijnaldum als geen ander dat Nederland in de resterende duels met Wit-Rusland en Zweden een loodzware opdracht te wachten staat. "De kans wordt inderdaad steeds kleiner dat we het halen. Maar er is nog een kans dus we moeten er vertrouwen in blijven houden. Als je dat niet hebt, dan wordt het sowieso helemaal niks."

Moeilijk

Wijnaldum vindt het ook te vroeg om te stellen dat het lek bij Oranje boven is door de zege op Bulgarije. "Je moet niet zozeer naar één wedstrijd kijken. We hebben al vaker gehad dat we een duel slecht speelden en dat het spel een paar dagen later opeens weer veel beter was. Het is belangrijk dat je het over een langere periode laat zien."

Wijnaldum gaf toe dat het moeilijk was de knop om te zetten het echec in Parijs. "Maar we moesten snel door. We weten wat ons nu te doen staat en we gaan proberen dat te bewerkstelligen. Het is te hopen dat Zweden niet heel vaak gaat scoren tegen Luxemburg."

Nederland vervolgt de kwalificatiecampagne op 7 oktober met een uitduel met Wit-Rusland. Drie dagen later staat de waarschijnlijk allesbeslissende thuiswedstrijd tegen Zweden op het programma.