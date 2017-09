Janssen houdt vertrouwen in WK-kwalificatie voor Nederlands elftal

"We hebben alles nog in eigen hand", aldus Janssen na de 3-1 zege op Bulgarije zondag in de Johan Cruijff Arena. "We moeten nu twee goede resultaten neer gaan zetten. Ik wil er geen percentage aan geven, maar we gaan gewoon honderd procent geven en dan zien we wel waar het schip strandt."

De realiteit leert dat Oranje in de resterende twee kwalificatieduels met Wit-Rusland (uit) en Zweden (thuis) een klein wonder nodig heeft om te voorkomen dat het voor de tweede achtereenvolgende keer ontbreekt op een eindtoernooi.

De ploeg van bondscoach Dick Advocaat moet een achterstand van drie punten en zes treffers goedmaken op Zweden, dat met zestien punten de tweede plaats in poule A bezet en daarmee virtueel verzekerd is van een ticket voor de play-offs.

De kans is groot dat Zweden in de eerstvolgende speelronde nog meer afstand van Nederland gaat nemen, aangezien de Scandinaviërs het volgende maand in in eigen huis moeten opnemen tegen Luxemburg, dat donderdag wel koploper Frankrijk (zeventien punten) knap op 0-0 hield.

"Je mag ons verwijten dat we vaker hadden moeten scoren tegen de Bulgaren", aldus Janssen. "Ook die tegengoal had nooit mogen vallen. Zeker niet vlak na de 2-0. Op dat moment hadden we ze liggen. Helaas zat een vierde doelpunt er niet in. Daar hebben we de komende twee duels voor om dat goed te maken."

Kritiek

Janssen was van mening dat hij zelf ook kon terugkijken op een geslaagde wedstrijd. "Ik ben wel tevreden over mijn eigen spel. Donderdag tegen Frankrijk (4-0 nederlaag) had ik en het team een offday. Het was lekker om vandaag wel wat bruikbare ballen te krijgen."

Dat de media sceptisch zijn over de kansen van Nederland voor deelname aan het WK stoort Janssen enigszins. "Er was na donderdag veel kritiek op ons. Terecht ook. Maar nu spelen we een goede pot tegen Bulgarije en heeft iedereen het over Zweden. Enfin, wij focussen ons op de laatste twee wedstrijden. Dat is het enige wat wij kunnen doen."

Oranje vervolgt de kwalificatiecampagne op 7 oktober met een uitduel met Wit-Rusland. Drie dagen later staat de waarschijnlijk allesbeslissende thuiswedstrijd tegen Zweden op het programma.