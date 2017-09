Luxemburg in jubelstemming na 'dag van glorie' in Frankrijk

"Dit is een historisch resultaat voor Luxemburg", jubelde Holtz na de WK-kwalificatiewedstrijd in Toulouse, de eerste remise tegen Frankrijk sinds 1914. "Een punt tegen een topteam is ontzettend zeldzaam voor ons. Het is een dag van glorie voor het Luxemburgse voetbal."

De strijd tussen de nummer tien en de nummer 136 van de FIFA-ranking leek op een makkelijk tussendoortje voor Frankrijk, dat donderdag nog het Nederlands elftal achteloos met 4-0 opzijzette.

De koploper van groep A had ook 76 procent van het balbezit, schoot 34 keer op goal (negen keer tussen de palen) en kreeg tien corners, maar het doelpunt viel niet. Dat kwam ook door de uitblinkende keeper Jonathan Joubert, die negen reddingen verrichtte.

Telstar-speler Gerson Rodrigues kreeg tien minuten voor tijd zelfs nog een goede kans voor Luxemburg, maar hij raakte de paal. "We zijn tevreden met het punt, dat we hebben veroverd met een heleboel moed en toewijding", aldus Holtz. "En met een beetje meer geluk hadden we zelfs drie punten gepakt."

Heroïsch

Deschamps, die met Frankrijk nog steeds eerste staat in groep A met één punt voorsprong op Zweden en vier op Nederland, gaf ondanks de blamerende uitslag een mild oordeel over zijn elftal.

"Natuurlijk hadden we moeten winnen, maar ik ben positief van aard", zei de bondscoach, die niet te dramatisch wilde doen. "Als dingen heel goed gaan, zoals tegen Nederland, dan ben ik ook niet euforisch."

"De spelers zijn teleurgesteld, maar de realiteit is dat we wat betreft punten er beter voorstaan dan voor de twee wedstrijden van deze week", doelde Deschamps op het feit dat Frankrijk een week geleden nog tweede stond achter Zweden.

"We moeten ons laatste twee wedstrijden tegen Bulgarije en Wit-Rusland winnen en dan hebben we kwalificatie voor het WK in eigen hand. Ik wil Luxemburg en de keeper van Luxemburg feliciteren, want ze waren heroïsch."

