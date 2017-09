België plaatst zich als eerste Europese land via kwalificatie voor WK

Ook Rusland is als Europees land al zeker van het WK van 2018, maar hoefde daar als gastland geen kwalificaties voor te spelen. Alle groepswinnaars in de Europese zone verdienen een rechtstreeks ticket voor de eindronde, de acht beste nummers twee spelen play-offs voor de vier overige plaatsen.

De Belgen komen op 22 punten en kunnen met twee wedstrijden te spelen niet meer bijgehaald worden door Griekenland en Bosnië-Herzegovina. Bosnië kwam door de overwinning op Gibraltar (0-4) op veertien punten, Griekenland heeft dertien punten.

Het was niet België maar Griekenland dat in de eerste helft de meeste aanspraak maakte op een voorsprong. De Grieken, die moesten winnen om kans te maken op directe kwalificatie, zagen een schot van Anastasios Donis ternauwernood gekeerd worden door de Belgische doelman Thibaut Courtois en een pegel van Kostas Stafylidis belandde op de paal.

Jan Vertonghen bracht de Belgen in de 70e minuut met een afstandsschot alsnog op voorsprong. Drie minuten later tikte Zeca de gelijkmaker achter doelman Courtois. Een minuut later herstelde Romelu Lukaku met een kopbal de voorsprong en zorgde definitief voor de Belgische deelname aan het WK.

Bosnië-Herzegovina

Bosnië-Herzegovina won zoals verwacht bij laagvlieger Gibraltar en nam de tweede plek in de groep over van Griekenland. Edin Dzeko zette de bezoekers in de 35e minuut op voorsprong. Kenan Kodro maakte na rust de 0-2. In de slotfase liepen de Bosniërs verder uit door Senad Lulic en opnieuw Dzeko.

Cyprus deed slechte zaken met het oog op een ticket voor de play-offs. Diep in blessuretijd werd de uitwedstrijd tegen Estland met 1-0 verloren door een goal van Mattias Kait. Cyprus staat met tien punten vierde in de poule, Estland is met acht punten de nummer vijf.

Zwitserland

In groep B behaalde Zwitserland de achtste overwinning op rij. De ploeg van bondscoach Vladimir Petkovic versloeg Letland in Riga met 0-3. Portugal pakte in Hongarije ook drie punten (0-1) en wacht met smart op de eerste misstap van de koploper, die nog altijd drie punten meer heeft dan de naaste belager.

In het duel tussen Letland en Zwitserland in Riga opende Haris Seferovic namens de bezoekers de score. Zijn teamgenoot Blerim Dzemaili miste na een half uur een strafschop. Hij maakte later alsnog de 0-2, Ricardo Rodriguez tilde daarna de stand naar 0-3.

Hongarije ging tegen Europees kampioen Portugal met tien man onderuit. Arbiter Danny Makkelie stuurde Tamas Priskin van het veld wegens het uitdelen van een elleboogstoot aan Pepe. Kort na de rust opende André Silva de score voor Portugal, dat die voorsprong niet meer in gevaar liet komen.

Portugal en Zwitserland komen elkaar op 10 oktober in Lissabon tegen in de laatste speelronde. Die wedstrijd wordt gespeeld in Lissabon.