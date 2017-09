Matchwinner Pröpper blij en verrast door basisplaats tegen Bulgaren

"Maar de stemming was gewoon goed in de kleedkamer. Na de afstraffing van donderdag tegen Frankrijk was het belangrijk om vandaag wel te winnen. We hebben een goede stap gezet. We zitten nog in de race", zei Propper in de catacomben van de Johan Cruijff Arena.

Oranje schoot eigenlijk niet heel veel op met de 3-1 overwinning. Met nog maar twee duels op het programma moet de ploeg van bondscoach Dick Advocaat drie punten en zes treffers goedmaken op de nummer twee in de poule Zweden om in elk geval verzekerd te zijn van een plekje in de play-offs.

Pröpper wilde vooral van het positieve uitgaan. "Moet ik nu gaan zeggen dat het niet meer mogelijk is om ons te plaatsen voor het WK? We hadden inderdaad met meer goals verschil van Bulgarije moeten winnen en dat tegendoelpunt had nooit mogen vallen. Maar dan moeten we nu maar een grote uitslag neerzetten in Wit-Rusland."

Verrassing

Pröpper moest in Frankrijk nog genoegen nemen met een plek op de bank, maar kreeg zondagochtend van Advocaat te horen dat hij tegen Bulgarije de voorkeur kreeg boven Wesley Sneijder.

"Dat kwam wel een klein beetje als een verrassing voor mij. Ik had wel wat veranderingen verwacht ten opzichte van de wedstrijd tegen Frankrijk, maar er waren meer gegadigden voor mijn positie. Ik ben blij dat ik het vertrouwen van de trainer heb kunnen waarmaken."

Nederland hervat op 7 oktober de kwalificatiecampagne in Minsk tegen Wit-Rusland, waarna drie dagen later in Amsterdam de waarschijnlijk allesbeslissende confrontatie met Zweden wacht.