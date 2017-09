Advocaat vindt dat Oranje vaker had moeten scoren tegen Bulgarije

"Een groot deel van het elftal heeft goed gespeeld en de juiste instelling laten zien, maar een aantal spelers zat niet in de wedstrijd. We hadden ook meer dan drie goals moeten maken", concludeerde Advocaat na het WK-kwalificatieduel in de Johan Cruijff Arena tegen de NOS.

Oranje, dat afgelopen donderdag nog een pijnlijke nederlaag leed bij Frankrijk (4-0), speelde een povere wedstrijd tegen de Bulgaren. Treffers van Arjen Robben en Davy Pröpper (twee) waren echter genoeg om de drie punten in eigen huis te houden.

Aangezien het doelsaldo in de strijd om de tweede plek in groep A een cruciale rol lijkt te gaan spelen - en concurrent Zweden op dezelfde avond met 0-4 zegevierde bij Wit-Rusland - had Oranje wel vaker moeten scoren om zichzelf een goede uitgangspositie te verschaffen in de strijd om plek twee en daarmee een ticket voor de play-offs.

Zes goals

Advocaat had zogezegd ook op meer doelpunten gehoopt, maar kon zijn ploeg niet heel veel kwalijk nemen. "Tegenwoordig maak je niet zomaar zes goals tegen een land als Bulgarije. Kijk met hoeveel man zij achter de bal staan. Het is echt niet makkelijk om daar doorheen te spelen. 3-1 is een heel normale uitslag, maar blijkbaar is men daar niet meer tevreden mee", aldus Advocaat.

De 69-jarige Hagenaar wist dat Oranje meer goals moest maken om aan het doelsaldo te werken, maar wisselde maar één keer tegen Bulgarije en dat was een middenvelder (Marco van Ginkel) voor een middenvelder (Pröpper), pas vier minuten voor tijd. Onder anderen spits Bas Dost bleef daardoor op de bank.

"Het gaat vaak om de manier waarop je speelt, niet hoeveel spitsen er in het veld staan", aldus Advocaat. "Vincent Janssen speelde een goede wedstrijd en heeft Pröpper twee keer laten scoren. Daarom zag ik geen reden om bijvoorbeeld Dost in te brengen. Onze kansen op een WK-ticket zijn uiteindelijk nog steeds even groot."

Gullit

Advocaat was na de wedstrijd ook nog kritisch op Gullit, zijn eigen assistent. Gullit plaatste vlak na het duel een filmpje op zijn social media-kanalen met beelden uit de kleedkamer en sprak daarbij van een "fantastische wedstrijd".

"Ik heb het filmpje nog niet gezien. Het is heel vreemd dat mijn assistent zoiets doet en ik zal hem daar ook op aanspreken", aldus Advocaat.

Oranje vervolgt de WK-kwalificatie op 7 oktober met een uitwedstrijd tegen Wit-Rusland. Drie dagen later staat het waarschijnlijk allesbeslissende thuisduel met Zweden op het programma.