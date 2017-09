Stuntend Luxemburg pakt punt in Frankrijk, Zweden loopt uit op Oranje

Frankrijk, dat donderdag Nederland met 4-0 versloeg, kwam voor eigen publiek tegen de nummer laatst in kwalificatiegroep A niet verder dan 0-0. Door het schamele puntje komt Frankrijk op zeventien punten, met nog twee duels te spelen.

Zweden (zestien punten) heeft na de halve misstap van de koploper weer wat meer uitzicht op de eerste plaats in de eindstand, goed voor een rechtstreeks WK-ticket. Zelfs nummer drie Nederland (dertien punten) maakt in theorie nog kans op de groepswinst.

Frankrijk speelt op 7 oktober uit tegen Bulgarije en sluit de WK-kwalificatie drie dagen af thuis tegen Wit-Rusland.

Slordig

Frankrijk had het in maart van dit jaar ook al moeilijk in en tegen Luxemburg (1-3). De Franse ploeg was zondag in Toulouse weliswaar sterker, maar sprong slordig om met de kansen. Doelman Jonathan Joubert bleef met kunst- en vliegwerk overeind. Antoine Griezmann knalde in de eerste helft uit een vrije trap op de lat.

Ook na de rust kon Frankrijk het overwicht niet in de score uitdrukken. In de 79e minuut ontsnapte de thuisploeg zelfs aan een achterstand. Invaller Gerson Rodrigues, die voor Telstar speelt, schoot na een fraaie rush op de paal. Luxemburg hield niettemin voor het eerst sinds 1914 stand tegen Frankrijk en pakte een sensationeel punt.

Zweden

Zweden beleefde een makkelijke avond tegen Wit-Rusland en liep door de 0-4 uitzege in Borisov qua doelsaldo verder uit op Oranje, dat met 3-1 Bulgarije versloeg.

Zweden heeft drie punten meer dan Nederland en bovendien een veel beter doelsaldo (+11 tegen +5). Als het Nederlands elftal op 7 oktober wint in Wit-Rusland, is er op de laatste speeldag (10 oktober) thuis tegen Zweden waarschijnlijk een ruime zege nodig om nog tweede in de poule te kunnen worden. Of de Scandinaviërs moeten zich drie dagen daarvoor, net als Frankrijk, thuis verslikken in Luxemburg.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK van volgende zomer. De acht beste nummers twee van de negen poules mogen play-offs spelen om alsnog een WK-ticket te veroveren.

Doelsaldo

Om de eindstand in de poule te bepalen gaat het doelsaldo boven het onderling resultaat. Met twaalf punten is ook Bulgarije, dat vierde staat in groep A, nog niet definitief uitgeschakeld.

De laatste keer dat Oranje ontbrak op de eindronde van een WK was in 2002. Onder Louis van Gaal liep Nederland toen het toernooi in Japan en Zuid-Korea mis.

Marcus Berg

Zweden verloor donderdag nog verrassend met 3-2 in Bulgarije, maar herstelde zich in Wit-Rusland uitstekend van die tegenslag. Al na achttien minuten opende Emil Forsberg de score na een dieptepass van Mikael Lustig.

Nog voor de pauze liep Zweden uit naar 0-3. Christoffer Nyman scoorde na een blunder van de Wit-Russische verdediger Mikhail Sivakov. Marcus Berg, oud-speler van PSV en FC Groningen, schoof de bal binnen na een pass van Forsberg. In de tweede helft werd het ook nog 0-4 door een benutte penalty van Andreas Granqvist, eveneens met een verleden bij FC Groningen.

Wit-Rusland zakt door het verlies naar de zesde en laatste plaats in de poule. Luxemburg profiteert en klimt door het punt in Frankrijk naar plaats vijf.