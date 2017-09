Oranje mag blijven hopen op WK-ticket na thuiszege op Bulgarije

Davy Pröpper (zevende en tachtigste minuut) en Arjen Robben (67e minuut) bezorgden Nederland de drie punten, maar de tegentreffer van Georgi Kostadinov in de 69e minuut kan Oranje weleens duur komen te staan.

Door de zege klom Nederland ten koste van Bulgarije naar de derde plaats in de poule, maar moet het nog altijd een achterstand van drie punten en zes doelpunten goedmaken op runner-up Zweden om in ieder geval een plek in de play-offs veilig te stellen.

Zweden was op hetzelfde tijdstip als Oranje met liefst 0-4 te sterk voor Wit-Rusland. Die twee landen zijn de laatste twee tegenstanders van Nederland in deze kwalificatiecampagne. Oranje speelt eerst op 7 oktober in Minsk, waarna drie dagen later in Amsterdam de wellicht allesbeslissende confrontatie met Zweden wacht.

Sneijder

Bondscoach Dick Advocaat sprak donderdag na de kansloze nederlaag in en tegen Frankrijk (4-0) harde woorden en hintte op veranderingen in zijn basisopstelling voor het duel met Bulgarije. Wesley Sneijder werd uiteindelijk het grootste slachtoffer van de ontevredenheid van Advocaat en zijn vervanger Pröpper beschaamde het vertrouwen van de keuzeheer niet.

De kersverse aanwinst van Brighton & Hove Albion was in de zevende minuut het eindstation van een fraaie aanval. Daley Blind ging op de rand van het vijandelijke strafschopgebied de combinatie aan met Vincent Janssen en legde de bal panklaar voor de voeten van Pröpper, die van dichtbij alleen nog maar een klein tikje hoefde te geven.

Zeven minuten na de 1-0 was het al bijna 2-0. Janssen ontsnapte aan de aandacht van de Bulgaarse verdedigers en probeerde de instormende Pröpper bij de tweede paal te bereiken, maar doelman Plamen Iliev zat er nog net met een hand tussen en had ook een antwoord op de rebound van Quincy Promes.

De storm van Oranje ging daarna liggen en dat gaf Bulgarije de mogelijkheid om wat vaker de middenlijn over te steken. Het eerste gevaarlijke moment voor het doel van Jasper Cillessen leverde in de zeventiende minuut bijna de 1-1 op. Een voorzet vanaf de rechterkant werd door Georgi Kostadinov op de buitenkant van de paal gekopt.

Vertwijfeling

Het zorgde er wel voor dat er wat vertwijfeling in het elftal van Advocaat ontstond, waardoor de ploeg in het restant van de eerste helft niet echt meer tot uitgespeelde kansen kwam. Wel probeerde Janssen het tot twee keer toe van grote afstand maar ook dat leverde geen Nederlands succes op.

Na de rust werd het er allemaal niet beter op aan de kant van Oranje. Er werd in de openingsfase een veel te laag baltempo gehanteerd om de Bulgaren kapot te kunnen spelen. Verder dan een schot van Janssen (ruim voorlangs) en een kopbal van Georginio Wijnaldum (hoog over) kwam Nederland dan ook niet.

Oranje leek pas in het laatste kwart van de wedstrijd te beseffen dat meer treffers gewenst waren. Dat resulteerde in de 67e minuut in de 2-0. Weer kwam Blind goed mee opzetten en dit keer bood hij Robben een niet te missen kans.

Heel lang kon Nederland echter niet genieten van de comfortabele marge. Een vrije trap in de 69e minuut van Strahil Popov werd door Kostadinov geschampt en verdween in de lange hoek achter Cillessen.

Oranje had het bijzonder lastig in die fase van de wedstrijd, maar tien minuten voor tijd viel alsnog de bevrijdende treffer. Pröpper kopte een voorzet van Quincy Promes tegen de touwen en dus mag Oranje nog altijd hopen op een WK-ticket.

