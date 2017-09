Robben vond Oranje af en toe 'apathisch' spelen tegen Bulgarije

"Je moet winnen en het liefst met veel doelpunten. Dat is aardig gelukt", zei Robben tegen de NOS. "Maar ik vond het na rust ook heel apathisch. Je moet goals maken, maar om dat te doen moet er veel meer beleving in zitten."

Zweden won tegelijkertijd met 0-4 bij Wit-Rusland waardoor de Scandinaviërs nu drie punten meer en een doelsaldo hebben dat zes treffers beter is dan dat van Oranje.

"Natuurlijk kan je kritisch zijn en kan het beter", stelde Robben. "De wil is er wel bij iedereen. Maar je moet doordrukken. Na de 3-1 ook voor de 4-1 gaan en nog meer goals willen maken, gáán met z'n allen."

Waardeloos

Oranje heeft het behalen van de tweede plaats nog in eigen hand, maar zal dan in oktober wel met ruime cijfers van Wit-Rusland en Zweden moeten winnen. "We doen nog mee", sprak Robben. "Maar sommige dingen heb je niet in eigen hand. Ik vind het waardeloos dat het om doelsaldo gaat en niet om onderling resultaat. Dan kan je een échte finale spelen tegen Zweden."

De aanvoerder is deze week diep gegaan tegen Frankrijk en Bulgarije. "Ik ben helemaal leeg. Het is een pittige week geweest voor mij. Ik heb alles gegeven wat ik in me had."

"Dit waren mijn eerste twee wedstrijden van negentig minuten dit seizoen. Ik vecht voor mijn team, ik wil ze op sleeptouw nemen. Maar in je achterhoofd weet je: ik ben nog niet top."

Cruijff

Robben tekende in de tweede helft voor de 2-0 en passeerde met zijn treffer twee grootheden uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis op de topschutterslijst aller tijden van het Nederlands elftal. De 33-jarige aanvaller van Bayern München tekende voor zijn 34e doelpunt in Oranje.

Daarmee ging Robben Abe Lenstra en Johan Cruijff voorbij, die 33 keer scoorden in respectievelijk 47 en 48 interlands. Robben speelde in Amsterdam zijn 94e interland.

Robin van Persie voert de eeuwige ranglijst aan met vijftig doelpunten, gevolgd door Klaas-Jan Huntelaar (42), Patrick Kluivert (40), Dennis Bergkamp (37), Faas Wilkes en Ruud van Nistelrooij (beiden 35).

Van de nog actieve internationals staat ook Wesley Sneijder in de top tien. De recordinternational tekende voor 31 doelpunten.

Ereronde

Na afloop liep Robben alleen een ereronde om het publiek te bedanken. "Het was niet mijn bedoeling om daar alleen te lopen. Maar de andere spelers waren al naar binnen. Dat hoort niet, we zullen het er nog wel over hebben."