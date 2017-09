Cambuur pakt in Volendam eerste drie punten en verlaat laatste positie

Xander Houtkoop maakte negen minuten na rust de enige treffer in het Kras Stadion en hielp Cambuur zo van de laatste naar de twaalfde positie op de ranglijst.

Het Cambuur van coach Marinus Dijkhuizen had de eerste twee competitiewedstrijden verloren en was zodoende hekkensluiter. Jong Ajax won de seizoensopener in Leeuwarden en vervolgens bleek ook De Graafschap te sterk in Doetinchem.

Volendam bleef door de thuisnederlaag op één punt steken en houdt na een gelijkspel tegen Helmond Sport en een eerdere nederlaag bij FC Oss als nummer zeventien alleen Almere City FC, RKC Waalwijk en FC Den Bosch onder zich.

Voor de wedstrijd nam het Volendam-publiek afscheid van clubicoon Jack Tuijp. De 34-jarige spits zette deze zomer een punt achter zijn profcarrière om voor de Amsterdamse Tweede Divisionist De Dijk te gaan spelen.

Tuijp debuteerde in het seizoen 2002/2003 in het eerste elftal van Volendam en kwam in totaal tot 293 officiële wedstrijden voor het 'Andere Oranje'.

