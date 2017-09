Emotionele Villa dankbaar na heldenontvangst bij rentree voor Spanje

De 35-jarige Villa speelde ruim drie jaar geleden zijn laatste interland tijdens het WK van 2014 in Brazilië, maar werd voor het WK-kwalificatieduel met Italië weer opgeroepen door bondscoach Julen Lopetegui.

Villa, die drie jaar geleden van FC Barcelona naar New York City FC verkaste, kreeg uitgerekend in Estadio Santiago Bernabeu een heldenontvangst toen hij vlak voor tijd uitblinker Isco mocht aflossen.

"Ik weet niet waar ik dit aan te danken heb", toonde Villa zich nederig. "Ik kan het nauwelijks onder woorden brengen, maar ik ben ontzettend gelukkig. Deze dag zal ik nooit vergeten en ik vind het prachtig dat de fans me zo verwelkomden."

Hoewel hij met 59 doelpunten de meest trefzekere speler ooit in het shirt van Spanje is, had Villa niet verwacht dat hij ooit nog een interland zou spelen. "Ik heb altijd gezegd dat dat nagenoeg uitgesloten was."

Toch gunde Lopetegui hem zijn rentree voor 'La Roja'. Daardoor kwam de aanvaller uit op 98 interlands en mag hij dromen van de magische grens van honderd. "Ik wil niet op de zaken vooruitlopen en als ik geluk heb speel ik mijn 99e. Van daaruit zien we dan wel weer verder."

Isco

Isco maakte in de 89e minuut plaats voor de tweevoudig Europees kampioen en wereldkampioen van 2010. De spelmaker van Real Madrid was zaterdag met twee goals de grote man aan Spaanse zijde tijdens de knappe thuiszege op Italië (3-0).

De 25-jarige Isco wilde niet van een heldenrol spreken en prees vooral de teamprestatie. "Ik scoorde weliswaar twee keer, maar ben vooral heel erg blij dat ik heb kunnen bijdragen aan deze bijzondere avond."

​Door de overwinning nestelden de Spanjaarden zich alleen aan kop van kwalificatiegroep G, met drie punten voorsprong op de 'Azzurri'. "Maar nog belangrijker dan dat is wat we als team hebben laten zien tegen een sterke opponent", zei Isco. "Dit was de belangrijkste wedstrijd en wij zijn de verdiende winnaars."

Met zeven van de tien duels achter de rug staat Spanje al op negentien punten. Er werd vorig jaar alleen gelijkgespeeld in en tegen Italië, dat tweede staat met zestien punten.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de WK-kwalificatie