Spanje ruim te sterk voor Italië, Kroatië-Kosovo gestaakt vanwege regen

Isco opende in de veertiende minuut de score voor Spanje. Hij krulde een vrije trap in de kruising. Vijf minuten voor rust verdubbelde de middenvelder van Real Madrid de score met een prachtig schot vanaf de rand van het zestienmetergebied.

Alvaro Morata bepaalde een klein kwartier voor tijd de eindstand. De aanvaller van Chelsea schoot van dichtbij raak uit een voorzet van Sergio Ramos. David Villa maakte in de slotfase zijn rentree bij Spanje nadat hij op het WK van 2014 tegen Australië zijn laatste interland speelde.

Door de overwinning gaat Spanje met negentien punten uit zeven wedstrijden alleen aan kop in groep G. De ploeg van bondscoach Julen Lopetegui heeft drie punten voorsprong op Italië.

Eerder op de avond was Albanië in dezelfde poule met 2-0 te sterk voor Liechtenstein. Het Balkanland staat op twaalf punten. In de derde wedstrijd in deze groep won Macedonië met 0-1 bij Israël.

Kroatië

In groep I besloot scheidsrechter Stefan Johannesson het duel tussen Kroatië en Kosovo in de 26e minuut stil te leggen. Het is nog onduidelijk wanneer de wedstrijd wordt uitgespeeld.

Kroatië kon bij winst alleen op kop komen in groep I. De eerste positie is in handen van Oekraïne, dat voor eigen publiek Turkije met 2-0 versloeg dankzij twee doelpunten van Andriy Yarmolenko.

Oekraïne komt door de zege op veertien punten. Kroatië staat samen met IJsland op dertien punten, maar de ploeg van bondscoach Ante Cacic heeft een duel minder gespeeld. Turkije staat vierde met elf punten.

Eerder op zaterdag verslikte IJsland zich in dezelfde poule in Finland: 1-0. Door een rake vrije trap van Alexander Ring in de achtste minuut pakten de Finnen de eerste drie punten van deze kwalificatiereeks.

Servië

In groep D boekte Servië een 3-0 thuiszege op Moldavië. De ploeg van bondscoach Slavoljub Muslin gaat nu met vijftien punten alleen aan de leiding in groep D.

De Serviërs hadden vanaf het begin van de wedstrijd de touwtjes in handen en het was wachten op doelpunten. Mijat Gacinovic, Aleksandar Kolarov en Aleksandar Mitrovic hielpen Servië aan de drie punten tegen Moldavië.

In diezelfde groep verspeelde nummer twee Ierland dure punten op bezoek bij Georgië. De Ieren kwamen in Tbilisi niet verder dan 1-1. Shane Duffy kopte al vroeg de 0-1 binnen, maar oud-Vitessenaar Valeri Qazaishvili hield Ierland van de drie punten af.

De Ieren staan op dertien punten. Wales versloeg later op de avond Oostenrijk met 1-0 en neemt met elf punten de derde plek in.

