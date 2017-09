Servië zet grote stap naar WK, dure nederlaag IJsland

De Serviërs hadden vanaf het begin van de wedstrijd de touwtjes in handen en het was wachten op doelpunten. Mijat Gacinovic, Aleksandar Kolarov en Aleksandar Mitrovic hielpen Servië aan de drie punten tegen Moldavië.

In diezelfde groep verspeelde nummer twee Ierland dure punten op bezoek bij Georgië. De Ieren kwamen in Tbilisi niet verder dan 1-1. Shane Duffy kopte al vroeg de 0-1 binnen, maar oud-Vitessenaar Valeri Qazaishvili hield Ierland van de drie punten af.

Wales en Oostenrijk, de nummers drie en vier in de groep met Servië en Ierland, spelen vanavond tegen elkaar. De winnaar van het duel nadert Ierland tot op twee punten.

IJsland

In groep I verslikte IJsland zich in Finland. Door een rake vrije trap van Alexander Ring in de achtste minuut pakte Finland de eerste drie punten van deze kwalificatiereeks. IJslander Rurik Gilsalon kreeg een kwartier voor tijd nog een rode kaart.

IJsland stond samen met Kroatië bovenaan met dertien punten. De Kroaten komen later in actie tegen Kosovo en kunnen alleen aan de leiding komen. De andere wedstrijd in die groep gaat tussen Oekraïne en Turkijë, die beiden elf punten hebben, twee minder dan IJsland.

In de groep met Spanje en Italië, die vanavond tegen elkaar spelen, heeft Albanië wat extra druk op beide landen gelegd. De Albanezen wonnen in eigen huis met 2-0 van Liechtenstein dankzij treffers van Odise Roshi en Ansi Agolli en staan nu vier punten achter de Spanjaarden en de Italianen in groep G.

