Oranje moet negatieve reeksen doorbreken om WK-hoop levend te houden

Nederland heeft opmerkelijk genoeg een negatieve balans tegen Bulgarije. Oranje verloor in elf duels vijf keer van Bulgarije en won er zelf slechts vier. Twee duels eindigden onbeslist.

Over de laatste zes onderlinge duels zijn beide landen in balans. Zowel Nederland als Bulgarije won twee ontmoetingen en twee keer leverde de onderlinge krachtmeting een gelijkspel op.

Eerder in de kwalificatiereeks ging het voor Oranje volledig mis tegen Bulgarije. In Sofia verloor de ploeg van toenmalig bondscoach Danny Blind met 2-0. Het zou het einde betekenen van Blind als trainer van het Nederlands elftal.

In dat duel debuteerde Ajax-verdediger Matthijs de Ligt. Daarmee werd hij, met zijn zeventien jaar, de jongste debutant in Oranje sinds 1931. Spas Delev, spelend bij de Poolse club Pogon Szczecin, tekende voor beide treffers voor de ploeg van Petar Houbchev. Delev zit nu niet bij de selectie.

Thuisduels

In 2012 verloor Oranje eveneens van Bulgarije. Een vriendschappelijke thuisinterland eindigde in 1-2 voor de Bulgaren. Robin van Persie maakte de 1-0, waarnaar Ivan Popov (strafschop) en Iliyan Mitsanski Nederland in Amsterdam een nederlaag bezorgden.

Het huwelijk tussen de Arena en Oranje is vooralsnog ongelukkig. De afgelopen zeven duels die Nederland in Amsterdam speelde, werden niet gewonnen. De laatste zege in de hoofdstad dateert van maart 2015, toen Spanje in een oefeninterland met 2-0 werd geklopt.

Bijna tien jaar geleden boekte Oranje de laatste overwinning op Bulgarije. In de kwalificatiereeks voor het EK van 2008 won Nederland thuis met 2-0 door goals van Wesley Sneijder en Ruud van Nistelrooij.

Plek twee

Door de harde nederlaag van Oranje tegen Frankrijk (4-0) is de eerste plaats in de groep uit zicht, maar door het verlies van Zweden in Bulgarije (3-2) mag Nederland nog hopen op plek twee.

De ploeg van Dick Advocaat staat op dit moment vierde in groep A; Bulgarije heeft twee punten meer, Zweden drie. Frankrijk, dat zes punten voorsprong heeft op Oranje, ligt op koers om zich direct te plaatsen voor het WK.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich namelijk rechtstreeks voor het WK van volgende zomer. De acht beste nummers twee van de negen poules mogen play-offs spelen om alsnog een WK-ticket te veroveren.

Bij Nederland ontbreken Van Persie en Kevin Strootman ten opzichte van het duel met Frankrijk. Van Persie haakte af met een blessure en Strootman is geschorst na zijn rode kaart in Parijs.

Het duel tussen Nederland en Bulgarije begint zondag om 18.00 uur en staat onder leiding van de Griekse arbiter Anastasios Sidiropoulos. Tegelijkertijd speelt Zweden op bezoek bij Wit-Rusland en ontvangt Frankrijk Luxemburg.

Bekijk het programma, de standen en de uitslagen in de WK-kwalificatie