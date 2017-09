Advocaat verwacht dat Oranje zich met Vilhena revancheert tegen Bulgarije

Dick Advocaat voert achterin ook wijzigingen door ten opzichte van het met 4-0 verloren uitduel met Frankrijk, bevestigt de bondscoach zaterdag op zijn persconferentie.

Strootman werd donderdag met twee gele kaarten weggestuurd in Saint-Denis. De AS Roma-speler stond toen op het middenveld al naast Vilhena, die Wesley Sneijder halverwege had afgelost in het Stade de France.

Zondag zal de 22-jarige Feyenoorder aan de aftrap staan in de Johan Cruijff Arena, bevestigt Advocaat desgevraagd. "Vilhena speelt. Ik ga niet zoveel wisselen, maar er wordt wel iets gewisseld."

"Niet alleen het middenveld was bedroevend zwak, maar het hele team. Of ik achterin iets verander? Er zal wel iets veranderen, ja", verklapt Advocaat, die zegt dat rechtsback Kenny Tete fit genoeg is om te kunnen starten.

Revanche

Advocaat, die aan zijn derde termijn als keuzeheer bezig is, hoopt dat de spelers van Oranje beseffen dat zij beter zijn dan die van Bulgarije. "Dat idee moeten we zeker hebben. Ik ben nog steeds van mening dat we goed genoeg zijn om deze poule door te komen."

"We spelen thuis, met het publiek erachter. Dat hebben we ook nodig. We weten dat we beter moeten spelen dan tegen Frankrijk, dus ik verwacht zeker revanche. Als je thuis tegen Bulgarije speelt moet je altijd denken dat je beter bent."

Nederland treft Bulgarije in de wetenschap dat drie punten noodzakelijk zijn om uitzicht te houden op een WK-ticket. "We weten dat we moeten winnen, dat is duidelijk, maar datzelfde geldt voor Bulgarije."

Tot gaatje

"Ik ben ervan overtuigd dat die gasten tot het gaatje gaan. Ze willen écht naar Rusland. Dan is het niet zo moeilijk om negentig minuten lang alles te geven. We moeten stoppen met terugkijken op Frankrijk, morgen moet het gebeuren."

Advocaat rekent er daarom op dat zijn keurkorps "gas geeft" tegen de Bulgaren, die tot dusver twee punten meer verzamelden in kwalificatiegroep A. "We moeten het laten zien en ons revancheren. En hoe is totaal onbelangrijk."

De ervaren oefenmeester (69) kan in Amsterdam beroep doen op een volledig fitte groep. Hij had zaterdagochtend 23 spelers tot zijn beschikking bij de afsluitende training in Alkmaar.

Zondag om 18.00 uur fluit de Griekse scheidsrechter Anastasios Sidiropoulos voor de eerste keer in de Arena.

