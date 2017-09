PSV'er Lozano kopt Mexico als vijfde land naar WK, Costa Rica verrast VS

In het Aztekenstadion in Mexico-Stad werd het thuisteam na Brazilië, Iran, Japan en het gastland het vijfde land dat zich plaatste voor het wereldkampioenschap van volgend jaar in Rusland.

PSV-aanvaller Hirving Lozano maakte in de 53e minuut met een kopbal het beslissende doelpunt na een voorzet van Jesus Corona (ex-FC Twente).

Door de nipte zege is koploper Mexico al zeker van een plek bij de beste drie in de poule en daarmee een WK-ticket. Voor 'El Tricolor' wordt het de zestiende deelname aan een mondiale titelstrijd. De laatste keer dat de halvefinalist van de afgelopen Confederations Cup ontbrak was bij in 1990 in Italië.

Invaller Lozano maakte slechts twee minuten nadat hij binnen de lijnen kwam het beslissende doelpunt. "Ik kreeg de kans om te scoren en nu gaan we naar het WK. Ik voel me geweldig, want dat was ons doel", jubelde de 22-jarige PSV'er.

VS-Costa Rica

Mexico heeft met zeventien punten uit zeven wedstrijden drie punten voorsprong op nummer twee Costa Rica, dat met 0-2 van de Verenigde Staten won in de Red Bull Arena van New Jersey. 'Team USA' staat nu derde met acht punten, evenveel als Honduras.

De top drie van de kwalificatiereeks van Noord- en Midden Amerika en het Caribisch gebied plaatst zich rechtstreeks voor het WK. Voor de nummer vier wacht een play-off tegen een Aziatisch land.

De Costa Ricanen waren de hele wedstrijd sterker dan de VS. Een halfuur na het begin van het duel passeerde spits Marco Ureña de Amerikaanse doelman Tim Howard na een voorzet van aanvoerder Bryan Ruiz (ex-PSV en FC Twente).

In de tweede helft speelde de VS iets beter, maar vormde het nog steeds geen serieuze bedreiging voor Costa Rica. Tien minuten voor het eindsignaal maakte Ureña, die onder contract staat bij het Amerikaanse San José Earthquakes, zijn tweede treffer.

Honduras kwam door een overwinning van 1-2 in en op Trinidad en Tobago op de vierde plaats, met evenveel punten als de VS. Die twee landen strijden dinsdag tegen elkaar en azen vooralsnog op het derde en laatste directe ticket voor Rusland.