Duitsland in slotfase langs Tsjechië, Jörgensen scoort voor Denemarken

Timo Werner opende al na vier minuten de score voor Duitsland. Twaalf minuten voor tijd zorgde Vladimir Darida op prachtige wijze voor de gelijkmaker van de Tsjechië. Mats Hummels bezorgde de 'Mannschaft' vlak voor tijd alsnog de zege.

De Duitsers gaan met 21 punten uit zeven wedstrijden aan de leiding in groep C. De ploeg van bondscoach Joachim Löw heeft drie punten voorsprong op Noord-Ierland, dat met 0-3 won bij San Marino.

Tsjechië neemt met negen punten de derde plaats in. Noorwegen, dat thuis met 2-0 won van Azerbeidzjan, staat met zeven punten vierde.

Jörgensen

Bij Denemarken zorgde Feyenoord-spits Jörgensen voor de derde treffer. De andere doelpunten werden gemaakt door Thomas Delaney, Andreas Cornelius en oud-Ajacied Christian Eriksen.

De Denen staan met dertien punten derde in groep E. Polen gaat met zestien punten aan kop in deze poule.

Montenegro, dat eerder op vrijdagavond met 0-3 won bij Kazachstan, bezet met dertien punten de tweede plaats. In het derde duel in deze poule was Roemenië, dat met negen punten vierde staat, voor eigen publiek met 1-0 te sterk voor Armenië.

Engeland

In groep F behield Engeland de koppositie. Het elftal van bondscoach Gareth Southgate zegevierde met 0-4 op bezoek bij Malta.

Harry Kane scoorde twee keer namens de Engelsen, die de laatste drie goals pas in de slotfase maakten. De andere treffers kwamen op naam van Ryan Bertrand en Danny Welbeck.

Engeland gaat met zeventien punten aan kop in deze poule en heeft twee punten voorsprong op Slowakije, dat thuis met 1-0 won van Slovenië. In de derde wedstrijd in deze groep was Schotland, dat met elf punten derde staat, met 0-3 te sterk voor Litouwen.

