Overmars heeft begrip voor kritiek op functioneren bij Ajax

"We kijken natuurlijk altijd in de spiegel: wat hadden we beter kunnen doen?", vroeg Overmars zich af in het televisieprogramma Inside Ajax bij Ziggo Sport.

Ajax zag deze zomer onder anderen Davy Klaassen, Davinson Sanchez, Kenny Tete, Jairo Riedewald en Bertrand Traoré vertrekken.

Klaassen verkaste naar Everton, Sanchez maakte de overstap naar Tottenham Hotspur en Riedewald verhuisde naar Crystal Palace. Tete en Traoré komen dit seizoen uit voor Olympique Lyon.

Voorbereiding

"Ik kan de kritiek wel begrijpen, maar het kwartje viel in deze voorbereiding wel erg vaak verkeerd", doelde de oud-international op het missen van Europees voetbal.

Ajax werd afgelopen maand in de voorronde van de Champions League uitgeschakeld door OGC Nice en moest vervolgens in de laatste voorronde van de Europa League zijn meerdere erkennen in Rosenborg BK.

"We hadden de pech dat Daley Sinkgraven er al een tijdje uit lag", vervolgde Overmars. "De positie links achterin was daardoor wat dunnetjes."

De Jong

Ajax haalde deze zomer onder meer Siem de Jong en Klaas-Jan Huntelaar terug. Tevens versterkte de club zich met Maximilian Wöber, Luis Orejuela en Dennis Johnsen.

"Ik verwijt mezelf niet echt wat", stelde Overmars. "Ik ben blij met Wöber. Dat was een kandidaat die we eigenlijk van begin af aan wilden hebben. Ik ben ook blij met Dennis Johnsen. Heel erg veel talent, maar ook een jongen die al direct inzetbaar kan zijn."

De Jong werd mede vanwege het wegvallen van Abdelhak Nouri aangetrokken. "Na het vertrek van Klaassen wilden we eigenlijk geen vervanger, maar vanwege het geval met Appie bleek toch dat we er een extra middenvelder bij moesten halen."

"We hadden eerder twee goede kandidaten op het oog, maar die waren in mei al weg. Dan kom je daarna toch in een andere categorie terecht."