Jong Oranje begint EK-kwalificatie met gelijkspel tegen Engeland

Jong Oranje was al vroeg in de wedstrijd dicht bij de openingstreffer. Een inzet van Steven Bergwijn belandde op de lat.

Even later kwamen de Engelsen wel op voorsprong via Dominic Calvert-Lewin. De aanvaller van Everton werd de diepte ingestuurd, kwam oog in oog te staan met Joël Drommel en passeerde de doelman van FC Twente.

Na iets meer dan een halfuur kwam Jong Oranje op gelijke hoogte. Bart Ramselaar kopte raak uit een voorzet vanaf links van Thomas Ouwejan.

De formatie van Langeler kwam een kwartier voor tijd bijna op 2-1, maar een poging van Bergwijn werd van de lijn gehaald.

Jong Oranje is in groep 4 verder gekoppeld aan Oekraïne, Schotland, Letland en Andorra. De Letten gaan met twee punten uit twee wedstrijden aan kop.

Het volgende EK-kwalificatieduel van Jong Oranje staat dinsdag 5 september op het programma. Dan gaat de ploeg op bezoek bij Jong Schotland.

Het EK onder-21 wordt in juni 2019 in Italië gespeeld. De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het eindtoernooi. Vier nummers twee spelen in een play-off tegen elkaar voor de laatste twee tickets.