UEFA opent onderzoek naar Paris Saint-Germain om Financial Fair Play

De UEFA kondigde het onderzoek aan 'in het licht van de recente transfers'. PSG versterkte zich deze zomer voor in totaal 400 miljoen euro met Neymar en Kylian Mbappé.

De onderzoekskamer van de UEFA komt de komende maanden geregeld bij elkaar om te beoordelen of de Franse topclub de regels heeft overtreden. De Europese voetbalbond doet tijdens het onderzoek geen mededelingen.

Europese voetbalclubs moeten zich van de UEFA aan allerlei financiële regels houden. Het komt er op neer dat ze op lange termijn niet meer geld mogen uitgeven dan dat er binnenkomt. Ook mag een club niet meer dan 70 procent van de omzet aan spelerskosten betalen.

PSG zegt verrast te zijn over het onderzoek van de UEFA. "We hebben de commissie van Financial Fair Play op de hoogte gehouden van de transfers in deze zomer. En dat zijn we niet verplicht", aldus de club in een verklaring.

Neymar

Neymar werd door de Paris Saint-Germain voor 222 miljoen euro overgenomen van FC Barcelona. De Braziliaanse aanvaller werd daarmee de duurste voetballer ter wereld.

Mbappé wordt de rest van dit seizoen gehuurd van AS Monaco. De club uit Parijs kan hem volgend jaar voor naar verluidt 180 miljoen euro definitief inlijven tot medio 2022.

Naast Neymar en Mbappé trok PSG ook Yuri Berchiche en Dani Alves aan. Berchiche kwam over van Real Sociedad en Alves werd transfervrij overgenomen van Juventus.

Champions League

Paris Saint-Germain hoopt dit seizoen de landstitel te veroveren en het bovenal ver te schoppen in de Champions League. De ploeg van trainer Unai Emery zit in groep B met Bayern München, Anderlecht en Celtic.

In de Ligue 1 gaat PSG met twaalf punten uit vier wedstrijden aan kop. AS Monaco staat eveneens op twaalf punten, maar heeft een minder doelsaldo.

