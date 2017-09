Everton-aanvaller Rooney aangeklaagd voor rijden onder invloed

De 31-jarige Rooney is inmiddels op borgtocht vrijgelaten en zal op 18 september moeten voorkomen bij de rechtbank van Stockport, meldt de politie vrijdag in een verklaring. Een dag eerder speelt Everton op Old Trafford tegen Manchester United, de vorige club van Rooney.

De voormalig international van Engeland werd in de nacht van donderdag op vrijdag rond 2.00 uur lokale tijd in Wilmslow aangehouden terwijl hij reed in een zwarte Volkswagen Beetle, waarna agenten vaststelden dat hij te veel had gedronken.

Wilmslow ligt even ten zuiden van Manchester en vlakbij Prestbury, de woonplaats van Rooney.

Topscorer

De spits keerde deze zomer terug bij Everton, nadat hij dertien jaar bij Manchester United had gespeeld. Rooney maakte twee goals in de eerste drie competitiewedstrijden voor de ploeg van manager Ronald Koeman.

De topscorer aller tijden van Engeland maakte vorige week bekend dat hij een punt achter zijn interlandloopbaan heeft gezet.

Everton vervolgt de Premier League op zaterdag 9 september met een thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur.

