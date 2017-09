Kishna vindt terugkeer bij 'zijn' ADO Den Haag niet meer dan logisch

"ADO is altijd mijn club geweest", zei Kishna vrijdag bij zijn presentatie in het Cars Jeans Stadion tegenover de NOS.

"Het was mijn eerste gedachte om in Nederland naar ADO te gaan, dus het was eigenlijk heel simpel."

Kishna was van 2001 tot 2010 actief in de jeugdopleiding van ADO, waarna hij naar Ajax vertrok. Zijn dienstverband in Amsterdam was geen lang leven beschoren.

De geboren Hagenaar wilde na slechts 34 wedstrijden in de hoofdmacht te hebben gespeeld in de zomer van 2015 vertrekken bij Ajax en koos voor een vierjarig contract bij Lazio.

Kishna kwam in zijn eerste seizoen in Italië nog regelmatig aan spelen toe, maar werd in het afgelopen half jaar uitgeleend aan OSC Lille, waar hij dertien keer in het eerste elftal mocht opdraven.

Nummer zeventien

Kishna vindt het geen issue dat hij nu bij de nummer zeventien van de Eredivisie aan de slag moet. "We zijn nu drie duels onderweg, het hele seizoen ligt nog voor ons, dus ik zie geen problemen. Er staat een goed elftal, er zijn goede spelers aangetrokken. Ik heb er veel vertrouwen in."

De voormalig international van Jong Oranje heeft er net zo min moeite mee dat hij in sommige wedstrijden wellicht meer verdedigende arbeid moet gaan leveren dan dat hij in aanvallend opzicht in het stuk voor zal komen.

"Dat moet bij mij gaan passen. Ik moet mij hier van mijn beste kant gaan laten zien. Dat zal in eerste instantie in het teambelang zijn en wat ik extra kan brengen, moet ik brengen."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand van de Eredivisie