Achtergrond: De vijf opvallendste transfers van deze zomer

1. Neymar

Neymar maakte het in deze window wel heel erg bont door voor maar liefst 222 miljoen euro over te stappen van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain. Het betekende een verdubbeling van het transferrecord. Vorig jaar werd Paul Pogba met 105 miljoen euro de duurste voetballer ter wereld toen hij Juventus verruilde voor Manchester United.

De overgang van Neymar had nog wel wat voeten in aarde. Vanwege de UEFA-regels van Financial Fair Play kon PSG de vertrekclausule in het contract van de 25-jarige aanvaller bij Barcelona niet zelf betalen. Om de reglementen te omzeilen bedacht QIA, dat eigenaar is van de Franse club, een ingewikkelde constructie.

Neymar werd daardoor voor een bedrag van 300 miljoen euro ambassadeur van het WK voetbal 2022 in Qatar. Met dat geld kocht hij zelf zijn contract af voor 222 miljoen euro. Daardoor werd de Braziliaanse superster transfervrij en kon hij een lucratief contract bij PSG tekenen.

2. Mbappé

Kylian Mbappé had deze zomer één wens en dat was ploeggenoot van Neymar worden. AS Monaco weigerde lange tijd aan de onderhandelingstafel plaats te nemen met PSG, maar donderdag op Deadline Day vonden beide partijen elkaar alsnog.

PSG huurt de 18-jarige aanvaller komend seizoen van de kampioen van Frankrijk en kan hem volgend jaar naar verluidt voor 180 miljoen euro definitief inlijven.

In dat geval is Mbappé de op een na duurste voetballer ter wereld. PSG omzeilt ook met deze huurconstructie en optie tot koop de regels voor Financial Fair Play.

3. Dembélé

Barcelona kwam bij haar zoektocht naar de opvolger van Neymar uit bij Ousmane Dembélé. Ook al stuntelde de 20-jarige aanvaller bij zijn presentatie, Barcelona maakte toch gewoon een slordige 105 miljoen euro over naar Borussia Dortmund.

Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen, tot maximaal zo'n veertig procent van de afgesproken transfersom. Dat betekent dat het totaalbedrag 147 miljoen euro zou kunnen worden.

Om een vertrek te forceren, kwam Dembélé op een gegeven moment niet meer opdagen bij de training van Dortmund. Reden voor coach Peter Bosz om de buitenspeler uit de selectie te zetten. Daarom zat Dembélé ook niet bij de Franse selectie die het donderdag in de WK-kwalificatie op nam tegen Nederland.

4. Lukaku

Iemand die de 100 miljoen euro net niet haalde, was Romelu Lukaku. De 24-jarige spits verruilde voor 85 miljoen euro Everton voor Manchester United.

Lukaku werd daarmee de duurste Belgische voetballer ooit. Hij werkte de 75 miljoen euro van Kevin De Bruyne, die in 2015 VfL Wolfsburg achter zich liet en zijn heil zocht bij Manchester City uit de boeken.

Lukaku bewees in de eerste weken van het seizoen gelijk al zijn waarde voor United. Hij was in de eerste twee competitiewedstrijden trefzeker en is hard op weg om zijn 25 goals van de voorbije jaargang te verbeteren.

5. Sánchez

Ook in Nederland steeg de transfergekte tot enorme hoogte. Ajax spekte de kas door Davinson Sánchez voor 40 miljoen euro te verkopen aan Tottenham Hotspur. Dat bedrag kan door bonussen oplopen naar 42 miljoen euro.

De overgang van Memphis Depay van PSV naar United in 2015 werd hierdoor niet langer de duurste uit de Eredivisie-historie, hij werd destijds verkocht voor 35 miljoen euro.

Sánchez was slechts een jaar in het shirt van Ajax te bewonderen. Twaalf maanden geleden kwam de 21-jarige verdediger voor vijf miljoen euro over van Atletico Nacional.