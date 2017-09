Uruguay en Argentinië spelen gelijk in cruciaal kwalificatieduel

Uruguay heeft door de remise tegen de Argentijnen zes wedstrijden op rij niet weten te winnnen en bezet met 24 punten de derde plaats in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep. De beste vier landen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, de nummer vijf speelt in de play-offs tegen het sterkste land van Oceanië.

Argentinië bezet momenteel de vijfde plaats met 23 punten. Chili staat op doelsaldo vierde.

Uruguay domineerde de wedstrijd in de eerste helft, terwijl Argentinië in de tweede helft de sterkere ploeg was. Beide teams waren amper gevaarlijk voor het vijandige doel.

Afgekeurd

Een doelpunt van Uruguay-verdediger Diego Godin werd in de eerste helft afgekeurd wegens buitenspel en Luis Suarez schoot over bij een poging de bal over de Argentijnse doelman Sergio Romero te wippen.

Aan Argentijnse zijde schoot Lucas Biglia vanaf dertig meter net naast en vond Lionel Messi de paal na een flitsende combinatie met Paulo Dybala.

Suarez, die net op tijd was hersteld van een knieblessure om te kunnen spelen, hinkte acht minuten voor het einde van de wedstrijd van het veld.

Chili-Paraguay

Chili kwam tegen Paraguay op achterstand door een eigen doelpunt van Arturo Vidal, die een vrije trap achter zijn eigen keeper kopte.

Victor Caceres wist negen minuten na rust de Paraguayaanse voorsprong uit te bouwen en Richard Ortiz zette in blessuretijd de eindstand op het scorebord.

Paraguay heeft net als Peru 21 punten en hoopt nog op kwalificatie voor het WK. Peru won zonder Feyenoorder Renato Tapia met 2-1 van Bolivia.

Colombia verzuimde een stap richting het WK te zetten door met 0-0 gelijk te spelen tegen buurland Venezuela. PSV'er Santiago Arias speelde de hele wedstrijd voor Colombia, waar oud-Ajacied Davinson Sanchez en sterspeler James Rodriguez op de bank bleven. Dankzij het punt stijgt Colombia wel naar de tweede plek in de poule.

Brazilië-Ecuador

Brazilië wist zich al eerder te plaatsen voor het WK. De 'Seleçao' verloeg Ecuador, dat daarmee naar de zevende plaats zakt, met overtuigend me 2-0.

Halverwege de tweede helft scoorde Barcelona-aanwinst Paulinho van acht meter afstand uit een hoekschop. De veelbesproken Philippe Coutinho maakte vlak nadat hij Renato Augusto verving de 2-0 in de 75e minuut.