Nederlands voetbal boekt record in afgesloten transferzomer

Deze zomer werden 65 transfers meer dan in de zomer van 2016 genoteerd, een stijging van elf procent.

232 spelers maakten de overstap naar een buitenlandse club, 167 spelers kwamen van het buitenland naar Nederland en 249 spelers verkasten binnen Nederland van club, blijkt uit cijfers van de KNVB. Tachtig spelers maakten in de laatste 24 uur de overstap.

De overstap van Mike van den Steenhoven van Amstelveen Heemraad naar Telstar was deze zomer de eerste transfer die de KNVB behandelde. De laatste overschrijving deze transferperiode was van Roel van de Sande. Hij ging op huurbasis van RKC Waalwijk naar FC Oss.

Duurste

Davinson Sanchez was de duurste speler. De Colombiaanse verdediger verruilde Ajax voor liefst 45 miljoen euro voor Tottenham Hotspur. Daarmee verbrak hij het record van Memphis Depay. Manchester United betaalde in 2015 34 miljoen euro voor de aanvaller van PSV.

In de zomer van 2016 werden 582 overschrijvingen gedaan, in 2015 stonden 577 transfers op de teller van de KNVB. In 2014 waren dat er 533, in 2013 471 en in 2012 543 transfers.