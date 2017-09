Van Persie met knieblessure vraagteken voor duel met Bulgarije

"Het doet hartstikke veel pijn'', zei Van Persie, die zijn knie vrijdag laat onderzoeken door de medische staf. De 34-jarige aanvaller twijfelt of hij kan meedoen tegen Bulgarije.

De spits van Fenerbahçe stond al klaar om in te vallen toen Kevin Strootman met zijn tweede gele kaart van het veld werd gestuurd. Bondscoach Dick Advocaat besloot Van Persie toch in te brengen, maar de Rotterdammer zag op het veld hoe de schade voor Oranje alleen maar groter werd.

Zelf raakte Van Persie al snel geblesseerd bij een duel met Samuel Umtiti, al speelde hij de wedstrijd wel uit. "Ik kreeg een enorme zet toen ik wilde schieten, daardoor sleepte mijn been over de grond. Niet prettig, die knie doet veel pijn.''

Van Persie

Van Persie vond dat Nederland er alles aan gedaan had in Parijs. "Vooraf wisten we dat Frankrijk een heel goede ploeg heeft. Nou, dat heb je ook op het veld kunnen zien. Het is een grote uitslag, maar Frankrijk was gewoon beter'', gaf de teruggekeerde international bij de NOS toe.

Van Persie wanhoopte niet in Parijs. "Dankzij de overwinning van Bulgarije op Zweden (3-2, red.) ligt er voor ons toch nog een grote kans."

"Hoop is er altijd en zeker nu. We moeten onszelf herpakken en positief blijven. Zondag tegen Bulgarije moeten we alles op alles zetten om in de race te blijven."