Advocaat: 'Te veel spelers hebben moeite dit niveau te halen'

"We waren op alle fronten de mindere'', zei Advocaat na de afstraffing in het Stade de France in Parijs bij de NOS.

"We hadden wel heel veel kwaliteit tegenover ons staan. Op het middenveld werden we daarom soms weggespeeld. Wij hebben toch te veel spelers die moeite hebben dit niveau te halen."

"Tegen Frankrijk kan je verliezen, maar 4-0 is wel erg veel. Vooral van de manier waarop ben ik geschrokken."

Wedstrijdfit

Volgens Advocaat was een aantal basisspelers niet wedstrijdfit. "Sommige jongens spelen niet bij hun club, maar stonden vandaag wel in de basis. Die waren niet wedstrijdfit. We zullen goed moeten kijken wie fit genoeg zijn om zondag tegen Bulgarije te spelen."

De bondscoach is opgelucht dat Bulgarije van Zweden wist te winnen (3-2). Daardoor heeft Oranje plaatsing nog in eigen hand. "Het heeft ook geen zin om te gaan zitten mokken, we moeten nu wat van de komende wedstrijden maken. We kunnen nog tweede worden, daar moeten we ons nu op richten.''

Oranje zakte van de derde naar de vierde plaats in groep A. Met tien punten heeft de ploeg van Dick Advocaat zes punten minder dan koploper Frankrijk. Nummer twee Zweden staat op dertien punten en Bulgarije heeft er twaalf.

Bulgarije

Oranje speelt nog drie wedstrijden: zondag in de Johan Cruijff Arena tegen Bulgarije, zaterdag 7 oktober in Minsk tegen Wit-Rusland en dinsdag 10 oktober thuis tegen Zweden. Alle drie die duels zullen normaal gesproken gewonnen moeten worden om nog een kans op WK-kwalificatie te houden.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich namelijk rechtstreeks voor het WK van volgende zomer. De acht beste nummers twee van de negen poules mogen play-offs spelen om alsnog een WK-ticket te veroveren.