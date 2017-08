Grootste nederlaag sinds 1961 voor Nederlands elftal

Destijds verloor Nederland een vriendschappelijke interland tegen België met dezelfde cijfers.

Het was bovendien pas de derde keer dat Oranje in een competitieve wedstrijd met vier doelpunten verschil verloor. In 1952 won Brazilië met 5-1 op de Olympische Spelen en in 1908 waren de Britten op de Spelen met 4-0 te sterk.

Door het forse verlies in Parijs staat Oranje nu al op een recordaantal tegendoelpunten in een WK-kwalificatie. Het Nederlands elftal incasseerde in de zeven wedstrijden al tien goals.

In de kwalificaties voor de WK's van 1994 en 2002 wisten de tegenstanders van Oranje bij elkaar negen keer te scoren.