Robben ziet groot kwaliteitsverschil bij afgang tegen Frankrijk

"Dit is een meer dan terechte nederlaag", aldus Robben voor de camera van de NOS. "Het is jammer, maar dit is een ploeg die veel te goed is voor ons. Al had de manier waarop niet gehoeven. We gaven vooral in de eerste helft niet thuis."

"Vooraf is dit een wedstrijd die je kan verliezen. Mochten we het WK niet halen, dan hebben we het niet hier laten liggen, maar ergens anders."

Door de nederlaag van Zweden tegen Bulgarije (3-2) heeft Oranje kwalificatie voor het WK in Rusland nog in eigen hand. "We mogen onze handen dichtknijpen dat we nog kans maken", zei Robben.

"Het is een ongelooflijke kans die we met beide handen moeten aangrijpen. Maar dan zullen we er alles aan moeten doen om drie keer te winnen. Om te beginnen komende zondag tegen Bulgarije. Dat wordt lastig genoeg."

Sneijder

Ook Wesley Sneijder berustte in de situatie dat Frankrijk veel beter was dan Oranje. "Het is niet prettig om steeds achter de bal aan te moeten lopen, maar helaas was dat wel de realiteit. Het was een vervelende avond."

De recordinternational werd tijdens de rust gewisseld. Bondscoach Dick Advocaat zei na afloop dat verschillende spelers niet wedstrijdfit waren. Mogelijk doelde hij op Sneijder.

"Ik weet niet of de bondscoach het over mij had. Dat zou kunnen."

Volgens Sneijder moet Oranje de wedstrijd tegen Frankrijk "heel snel vergeten". "We moeten erin geloven dat we het WK nog kunnen halen. Drie keer winnen kan zeker in de resterende wedstrijden. Maar dan zullen we niet deze wedstrijd in ons hoofd moeten meenemen.

Zweden

Oranje zakte van de derde naar de vierde plaats in groep A. Met tien punten heeft de ploeg van Advocaat zes punten minder dan koploper Frankrijk. Nummer twee Zweden staat op dertien punten en Bulgarije heeft er twaalf.

Oranje speelt nog drie wedstrijden: zondag in de Johan Cruijff Arena tegen Bulgarije, zaterdag 7 oktober in Minsk tegen Wit-Rusland en dinsdag 10 oktober thuis tegen Zweden. Alle drie die duels zullen normaal gesproken gewonnen moeten worden om nog een kans op WK-kwalificatie te houden.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich namelijk rechtstreeks voor het WK van volgende zomer. De acht beste nummers twee van de negen poules mogen play-offs spelen om alsnog een WK-ticket te veroveren.