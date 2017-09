Nederlands elftal houdt kans op WK ondanks dramatisch verlies

Antoine Griezmann voor rust en Thomas Lemar (twee keer) en Kylian Mbappé in de tweede helft maakten de Franse doelpunten in het Stade de France. Nederland speelde het laatste half uur met tien man na een rode kaart (twee keer geel) voor Kevin Strootman.

Tegelijkertijd was er goed nieuws uit Sofia, waar Bulgarije thuis de zege pakte op Zweden (3-2). Door goals van de Bulgaren Stanislav Manolev en Georgi Kostadinov en de Zweden Mikael Lustig en Marcus Berg was het 2-2 na de eerste helft. Tien minuten voor tijd bezorgde Ivaylo Chochev de thuisploeg de drie punten. Emil Forsberg miste bij een 1-0 achterstand nog een strafschop voor Zweden.

Stand

Oranje zakte met de nederlaag van de derde naar de vierde plaats in groep A. Met tien punten heeft de ploeg van Dick Advocaat zes punten minder dan koploper Frankrijk. Nummer twee Zweden staat op dertien punten en Bulgarije heeft er twaalf.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK van volgende zomer. De acht beste nummers twee van de negen poules mogen play-offs spelen om de laatste vier WK-tickets te veroveren.

Oranje speelt nog drie wedstrijden: zondag in de Johan Cruijff Arena tegen Bulgarije, zaterdag 7 oktober in Minsk tegen Wit-Rusland en dinsdag 10 oktober thuis tegen Zweden. Alle drie die duels zullen normaal gesproken gewonnen moeten worden om nog een kans op WK-kwalificatie te houden.

Fosu-Mensah

In aanloop naar het cruciale duel in het Stade de France verwachtten veel kenners dat Advocaat voor een verdedigende tactiek zou kiezen tegen de sterke Fransen, maar de bondscoach koos 'gewoon' voor drie aanvallers en Wesley Sneijder als aanvallende middenvelder achter spits Vincent Janssen. Timothy Fosu-Mensah debuteerde als rechtsback.

De Fransen zetten de kersverse Paris Saint-Germain-aanwinst Mbappé op de bank, maar hadden nog meer dan voldoende aanvallende kwaliteiten in het elftal. De thuisploeg zette Oranje dan ook direct onder druk in het Stade de France.

Het overwicht van Frankrijk werd al snel vertaald in een doelpunt. Griezmann sneed met een simpel een-tweetje met collega-spits Olivier Giroud kinderlijk eenvoudig door de Nederlandse defensie en schoof de bal onder keeper Jasper Cillessen door in het doel.

Het was geen sein voor 'Les Bleus' om gas terug te nemen. Integendeel, Oranje werd zeker op het middenveld overlopen door de wereldkampioen van 1998. In aanvallend opzicht waren de bezoekers totaal onmachtig. Het Nederlands elftal mocht zich dan ook gelukkig prijzen dat het bij rust 'slechts' 1-0 stond.

Sneijder

Advocaat greep in de rust in door Tonny Vilhena in te brengen voor de onzichtbare Sneijder. De Feyenoorder zorgde voor wat meer dynamiek op het Nederlandse middenveld, maar Frankrijk was nog steeds veel beter dan de bezoekers.

De missie voor Oranje werd na een uur nog moeilijker. De zwak spelende Strootman kreeg zijn tweede gele kaart na een overtreding op Griezmann en moest van het veld. Het was de eerste rode kaart voor de middenvelder van AS Roma in zijn 37 interlands.

Vlak daarna vierde Robin van Persie na bijna twee jaar zijn rentree in Oranje en de vervanger van Janssen zag dat het Nederlands elftal twintig minuten voor tijd toch nog een goede kans kreeg. Robben kon helemaal vrij inkoppen bij de tweede paal na een voorzet van Quincy Promes, maar de aanvoerder raakte de bal totaal verkeerd.

Een paar minuten later maakte Lemar er met een verwoestend schot in de kruising 2-0 van. In de slotfase werd het leed alleen maar nog groter door doelpunten van opnieuw Lemar en invaller Mbappé.

