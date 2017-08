Oranje met Janssen, Promes en Fosu-Mensah in basis tegen Frankrijk

Bondscoach Dick Advocaat kiest tegen Frankrijk voor een versterkt middenveld. Wesley Sneijder speelt in de rug van Janssen, met Arjen Robben en Quincy Promes op de flanken. Kevin Strootman en Georginio Wijnaldum zijn de controleurs op het middenveld.

In het doel krijgt Jasper Cillessen de voorkeur boven Maarten Stekelenburg en Jeroen Zoet. Het verdedigingsduo wordt gevormd door Wesley Hoedt en Stefan de Vrij. Zij worden geflankeerd door linksback Daley Blind en rechtsback Timothy Fosu-Mensah.

Belang

Het kwalificatieduel in de voorstad van Parijs is van groot belang voor Oranje. Nederland staat momenteel op de derde plek in groep A, met drie punten achterstand op lijstaanvoerder Zweden en nummer twee Frankrijk. Nummer vier Bulgarije heeft een punt minder dan de ploeg van Advocaat.

De groepswinnaars plaatsen zich automatisch voor het WK, de beste acht van de negen nummers twee spelen in de play-offs om de resterende vier tickets.

Oranje speelde in oktober vorig jaar in de kwalifactiereeks al thuis tegen Frankrijk. Door een goal van Paul Pogba werd in de Arena met 0-1 verloren.

De wedstrijd in de het stade de France begint om 20.45 uur.