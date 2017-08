Uruguay verklaart Suarez fit voor cruciaal duel met Argentinië

Op 16 augustus liep Suarez in de verloren return om de Spaanse Super Cup tegen Real Madrid een knieblessure op. De aanvaller zou volgens de eerste berichten vijf weken uitgeschakeld zijn, maar amper twee weken later is hij al hersteld.

Uruguay speelt in Montevideo een cruciaal duel met Argentinië. Na drie nederlagen op rij is WK-deelname onzeker geworden voor Uruguay, dat derde staat in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule.

De eerste vier landen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK in Rusland, de nummer vijf wacht nog een play-off met het sterkste land van Oceanië.

Argentinië bezet momenteel de vijfde plek, met slechts één punt achterstand op Uruguay. De ploeg van sterspeler Lionel Messi is verliezend finalist van het WK 2014 in Brazilië.

Het duel tussen Uruguay en Argentinië begint in de nacht van donderdag op vrijdag om 01.00 uur Nederlandse tijd.