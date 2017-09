Krul op huurbasis naar Brighton, Zeegelaar tekent bij Watford

Krul speelde het afgelopen seizoen eerst op huurbasis voor Ajax, maar hij kwam nooit in actie voor de hoofdmacht. In de winterstop stapte de international over naar AZ.

Newcastle United pikte hem in 2005 op uit de jeugd van ADO Den Haag. Bij de Engelse club stond hij 160 duels onder de lat. De 29-jarige keeper wordt bij Brighton, dat na drie duels één punt heeft veroverd in de Premier League, ploeggenoot van de Nederlanders Soufyan Ahannach en Davy Pröpper.

Krul liep eind 2015 een zware knieblessure op. Daarna wist hij zijn basisplaats bij Newcastle niet meer te heroveren.

Zeegelaar

Zeegelaar komt over van Sporting Lissabon. Watford betaalt 3 miljoen euro voor Zeegelaar, meldden de Portugezen donderdag op de site van de club. Sporting heeft ook een doorverkooppercentage van 30 bedongen. Zeegelaar tekent een contract voor vier jaar bij de Engelse club.

De 27-jarige linksback tekende in januari 2016 een contract tot medio 2020 bij Sporting, dat hem voor 400.000 euro overnam van Rio Ave. In anderhalf jaar kwam de Amsterdammer, die een vertrekclausule van 45 miljoen euro in zijn contract had staan, tot 37 officiële wedstrijden voor de 18-voudig kampioen van Portugal.

Zeegelaar speelde eerder voor Ajax, Excelsior, het Spaanse Espanyol B, het Turkse Elazigspor en het Engelse Blackpool FC. Vorig jaar november werd hij geselecteerd voor wedstrijden van het Nederlands elftal tegen België en Luxemburg, maar hij kwam niet tot zijn eerste interland.

Topscorer Bas Dost en de genaturaliseerde Braziliaan Douglas zijn nog de enige twee Nederlanders in de selectie van Sporting. Luc Castaignos is voor een seizoen verhuurd aan Vitesse.

Bij Watford komt Zeegelaar onder meer Daryl Janmaat en oud-PSV'ers Heurelho Gomes en Nordin Amrabat tegen.

Origi

Origi trekt na twee seizoenen tijdelijk de deur achter zich dicht bij Liverpool, dat hem in 2014 overnam van Lille OSC en vervolgens direct weer verhuurde aan de Franse club.

Origi speelde tot dusver 77 wedstrijden voor Liverpool waarin hij 21 keer scoorde. Door de komst van Alex Oxlade-Chamberlain eerder op donderdag werd de aanvaller overbodig. Manager Jürgen Klopp betaalde naar verluidt 43,5 miljoen euro voor de spits van Arsenal.

Origi wordt bij Wolfsburg ploeggenoot van Nederlanders Jeffrey Bruma, Riechedly Bazoer en Paul Verhaegh en is voor Jonker de tiende versterking deze zomer. Wolfsburg gaf deze transferperiode tot dusver circa 53 miljoen euro uit aan nieuwe spelers.

Het contract van Origi loopt aan het einde van het seizoen af bij Liverpool.

Bojan

Bojan Krkic keert terug naar Spanje. De 27-jarige oud-Ajacied wordt door Stoke City voor een seizoen verhuurd aan Deportivo Alaves.

Bojan staat sinds medio 2014 onder contract bij Stoke City, dat destijd 1,8 miljoen euro betaalde aan FC Barcelona. Het seizoen daarvoor speelde de aanvaller op huurbasis bij Ajax.

De verbintenis van Bojan bij Stoke City loopt nog één jaar door. Hij maakte in 53 Premier League-duels veertien treffers voor de 'Potters'.

Koeman

Ronald Koeman mocht op Deadline Day een jonge Kroaat begroeten bij Everton. De 19-jarige Nikola Vlasic komt over van Hajduk Split en tekent voor vijf seizoenen bij de Premier League-club.

De aanvaller is de negende aanwinst voor Koeman deze zomer. Vlasic maakte indruk op de Nederlandse manager toen Everton het in de voorrondes van Europa League opnam tegen Hajduk Split.

"En als een manager als Ronald Koeman je wil hebben, dan is de keuze snel gemaakt", reageert Vlasic op de site van Everton. "Dit is de kans van mijn leven."

Kampl

RB Leipzig versterkte zich op Deadline Day met Kevin Kampl. De 26-jarige middenvelder komt voor circa 20 miljoen euro over van Bayer Leverkusen, de club waar hij de jeugdopleiding doorliep.

Kampl speelde vooralsnog zijn hele loopbaan in Duitsland, op een periode bij Red Bull Salzburg na. De Duitser kwam tussen 2012 en 2014 uit voor de Oostenrijkse topclub.