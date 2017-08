Ajax haalt twee spelers van Cape Town, PSV contracteert Arsenal-talent

De Zuid-Afrikanen Thethani en Solomons tekenen voor drie jaar bij Ajax. De Amsterdamse club heeft bovendien de optie om dat met een jaar te verlengen.

Ajax Cape Town is opgericht in 1999, het geboortejaar van de beide spelers. De cub komt uit op het hoogste niveau van Zuid-Afrika. Stanley Menzo is de trainer. Steven Pienaar is de bekendste speler die de club heeft voortgebracht.

De twee nieuwelingen sluiten normaal gesproken in eerste instantie aan bij de selectie van Jong Ajax.

Malen

Aanvaller Malen, die voor drie jaar tekent in Eindhoven, sluit na de interlands van Oranje onder-19 aan bij Jong PSV. Het is niet bekend hoeveel geld er met de transfer gemoeid is.

Malen speelde eerder in de jeugd van Ajax, die hij in 2015 verruilde voor Arsenal. Daar kwam het niet tot een debuut bij de hoofdmacht. De jonge aanvaller zat wel enkele keren bij de wedstrijdselectie.

Eerder deze zomer versterkte PSV zich met Derrick Luckassen (AZ), Hirving Lozano (Pachuca) en Marco van Ginkel (Chelsea, gehuurd). Adam Maher en Marcel Ritzmaier kwamen terug van een verhuurperiode, maar zij komen niet voor in de plannen van trainer Phillip Cocu.

Linksback

PSV hoopt op de laatste dag van de transfermarkt nog een linksback aan te trekken, maar Douglas Santos (Hamburger SV) en Alexander Büttner (Vitesse) bleken niet haalbaar.

De nummer drie van afgelopen seizoen in de Eredivisie nam deze zomer afscheid van onder anderen Jetro Willems, Hector Moreno, Andres Guardado en Davy Pröpper. Donderdag werd Jordy de Wijs opnieuw aan Excelsior verhuurd.