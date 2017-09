ADO Den Haag huurt Kishna voor seizoen van Lazio

Kishna is geboren in Den Haag en speelde van 2001 tot 2010 in de jeugdopleiding van de club. Daarna stapte hij over naar Ajax, dat hem in 2015 verkocht aan Lazio. De tweede helft van vorig seizoen speelde hij op huurbasis voor Lille, maar hij dwong daar geen basisplaats af.

Voor Jeffrey van As, manager voetbalzaken van ADO, kwam de komst van Kishna als een verrassing. "Daar ga je pas over nadenken als het ineens tot de mogelijkheden behoort." Van As zegt dat Kishna zelf graag in zijn geboortestad wilde spelen. "Dit is een absolute win-winsituatie."

De 22-jarige Kishna speelde in het seizoen 2014/2015 in totaal 34 duels voor Ajax, waarin hij zes keer scoorde. Voor Lazio kwam hij tot zestien optredens in de hoofdmacht.

Ajax

Ajax nam op Deadline Day twee spelers over van het filiaal Ajax Cape Town uit Zuid-Afrika. Het gaat om rechtsbuiten Leo Thethani en verdediger Dean Solomons, beiden 18 jaar oud. Queensy Menig vertrekt uit Amsterdam. Hij gaat aan de slag bij FC Nantes in Frankrijk.

De Zuid-Afrikanen Thethani en Solomons tekenen voor drie jaar bij Ajax. De Amsterdamse club heeft bovendien de optie om beide contracten met een jaar te verlengen.

Ajax Cape Town is opgericht in 1999, het geboortejaar van de beide spelers. De cub komt uit op het hoogste niveau van Zuid-Afrika. Stanley Menzo is de trainer. Steven Pienaar is de bekendste speler die de club heeft voortgebracht.

De twee nieuwelingen sluiten normaal gesproken in eerste instantie aan bij de selectie van Jong Ajax.

Menig

Menig werd door Ajax de afgelopen twee seizoenen verhuurd aan PEC Zwolle, waar hij meer dan vijftig wedstrijden speelde. Voor Ajax kwam hij tot drie duels in de Eredivisie en twee in de KNVB-beker. Hij had nog een contract tot medio 2019.

Het is niet duidelijk voor hoeveel jaar Menig tekent bij Nantes, waar voormalig Leicester-trainer Claudio Ranieri aan het roer staat.

Ook Robert Muric trekt de deur bij Ajax definitief achter zich dicht. De Kroatische vleugelaanvaller tekent een contract voor vijf seizoenen bij het Portugese Sporting Braga. De teller bleef voor de 21-jarige Muric steken op twee wedstrijden in de hoofdmacht bij de Amsterdammers.

Malen

PSV haalde donderdag een talent van Arsenal. Donyell Malen, die voor drie jaar tekent in Eindhoven, sluit na de interlands van Oranje onder-19 aan bij Jong PSV. Het is niet bekend hoeveel geld er met de transfer gemoeid is.

Malen speelde eerder in de jeugd van Ajax, die hij in 2015 verruilde voor Arsenal. Daar kwam het niet tot een debuut bij de hoofdmacht. De jonge aanvaller zat wel enkele keren bij de wedstrijdselectie.

Eerder deze zomer versterkte PSV zich met Derrick Luckassen (AZ), Hirving Lozano (Pachuca) en Marco van Ginkel (Chelsea, gehuurd). Adam Maher en Marcel Ritzmaier kwamen terug van een verhuurperiode, maar zij komen niet voor in de plannen van trainer Phillip Cocu.

Linksback

PSV hoopt op de laatste dag van de transfermarkt nog een linksback aan te trekken, maar Douglas Santos (Hamburger SV) en Alexander Büttner (Vitesse) bleken niet haalbaar.

De nummer drie van afgelopen seizoen in de Eredivisie nam deze zomer afscheid van onder anderen Jetro Willems, Hector Moreno, Andres Guardado en Davy Pröpper. Donderdag werd Jordy de Wijs opnieuw aan Excelsior verhuurd.